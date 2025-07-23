В ГУР предупредили, что Россия может использовать протесты за НАБУ и САП в своих интересах

В Главном управлении разведки МОУ предупредили, что спецслужбы и пропагандисты Кремля тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства оказывать сопротивление полномасштабной вооруженной российской агрессии.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: По оценкам разведки, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

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Дословно: "Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы.

ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях".

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