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Розпочались акції через законопроєкт щодо НАБУ і САП: їх анонсували щонайменше у 17 містах

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 19:13
Розпочались акції через законопроєкт щодо НАБУ і САП: їх анонсували щонайменше у 17 містах
Акція у Львові. Фото - Таня Пляцок, УП

Увечері 23 липня в різних містах України розпочались акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Напередодні його підписав президент.

Джерело: "Суспільне", кременчуцьке видання "Телеграф", кореспонденти УП

Деталі: Люди почали збиратись у Миколаєві, Чернігові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі. У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.

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Як підрахувало "Суспільне", загалом акції анонсували щонайменше у 17 містах.

 
Акція у Чернігові
фото - кореспондентка уп
 
Акція у Чернігові
Фото - кореспондентка уп
 
Акція у Чернівцях
Фото - Суспільне
 
Акція у Дніпрі
Фото - суспільне
 
Акція у Дніпрі 
Фото - Суспільне
 
Акція у Львові
Фото - Таня пляцок, уп
 
Акція у Львові
Фото - Христина бондарєва, "європейська правда"

Напередодні на акції зібрались люди в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах, Луцьку та в інших містах.

Передісторія: 

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