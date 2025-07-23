Розпочались акції через законопроєкт щодо НАБУ і САП: їх анонсували щонайменше у 17 містах
Середа, 23 липня 2025, 19:13
Увечері 23 липня в різних містах України розпочались акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Напередодні його підписав президент.
Джерело: "Суспільне", кременчуцьке видання "Телеграф", кореспонденти УП
Деталі: Люди почали збиратись у Миколаєві, Чернігові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі. У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.
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Як підрахувало "Суспільне", загалом акції анонсували щонайменше у 17 містах.
Напередодні на акції зібрались люди в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах, Луцьку та в інших містах.
Передісторія:
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- Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня.
- Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ.
- В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.