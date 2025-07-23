Розпочались акції через законопроєкт щодо НАБУ і САП: їх анонсували щонайменше у 17 містах

Увечері 23 липня в різних містах України розпочались акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Напередодні його підписав президент.

Джерело: "Суспільне", кременчуцьке видання "Телеграф", кореспонденти УП

Деталі: Люди почали збиратись у Миколаєві, Чернігові, Кременчуці, Чернівцях, Дніпрі. У Києві акцію біля театру імені Івана Франка анонсували на 20:00.

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Як підрахувало "Суспільне", загалом акції анонсували щонайменше у 17 містах.

Акція у Чернігові фото - кореспондентка уп

Акція у Чернігові Фото - кореспондентка уп

Акція у Чернівцях Фото - Суспільне

Акція у Дніпрі Фото - суспільне

Акція у Дніпрі Фото - Суспільне

Акція у Львові Фото - Таня пляцок, уп

Акція у Львові Фото - Христина бондарєва, "європейська правда"

Напередодні на акції зібрались люди в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Сумах, Луцьку та в інших містах.

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