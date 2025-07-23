Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МВС прокоментував протести: "Ми навчились відчувати, що відбувається в країні"

Тетяна ОлійникСереда, 23 липня 2025, 20:38
Глава МВС прокоментував протести: Ми навчились відчувати, що відбувається в країні
Ігор Клименко. Фото з його Telegram

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував, що протести проти закону №12414, що відбулись 22 липня відбулись без правопорушень.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на Клименка

Пряма мова: "Чи мали право люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію нацполіції. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні".

Реклама:

Що передувало: 

КлименкоМВСмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Стефанішина запевняє, що переговори про вступ до ЄС іще реальні
Єврокомісія вкрай стурбована скандальним законом про НАБУ і САП та чекає пояснень Києва
фотоКравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
Зеленський: Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню
НАБУ і САП завершили слідство щодо Коломойського
Генпрокурор про ймовірні справи проти Кривоноса і Клименка: Не досліджував це питання 
Усі новини...
Клименко
Клименко про вбивство Фаріон: "Стрілець готувався завчасно"
На Харківщині посилюють заходи з протидії ворожим ДРГ – Клименко
Клименко розповів, чому не можна мобілізувати всіх поліцейських
Останні новини
20:45
Постраждали 188 людей: ресторатор Кацурін підбив підсумки масового отруєння у Львові
20:42
Путін одним рішенням паралізував експорт нафти РФ Чорним морем
20:38
Глава МВС прокоментував протести: "Ми навчились відчувати, що відбувається в країні"
20:31
Акції Toyota та Honda злетіли після нової торгівельної угоди Трампа
20:20
Качка переконує Європу, що українські реформи для вступу в ЄС лишаються пріоритетом
20:19
Нова торгова угода США та Японії врятувала світову економіку від найгіршого
20:07
На війні проти РФ загинув 21-річний українець: його ще дитиною всиновила родина з Італії
19:36
Зелений розворот: ЄС готовий послабити екостандарти після скарг бізнесу
19:18
відеоЗеленський пообіцяв закон, який забезпечить "незалежність антикорупційних інституцій"
19:15
Саудівська Аравія стала головним імпортером мазуту з Росії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: