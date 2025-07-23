Глава МВС прокоментував протести: "Ми навчились відчувати, що відбувається в країні"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував, що протести проти закону №12414, що відбулись 22 липня відбулись без правопорушень.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на Клименка

Пряма мова: "Чи мали право люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію нацполіції. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні".

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