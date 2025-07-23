Глава МВС прокоментував протести: "Ми навчились відчувати, що відбувається в країні"
Середа, 23 липня 2025, 20:38
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував, що протести проти закону №12414, що відбулись 22 липня відбулись без правопорушень.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на Клименка
Пряма мова: "Чи мали право люди виходити? Так, мали. Правопорушень не було зафіксовано. Все пройшло спокійно та мирно. І ви побачили реакцію нацполіції. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні".
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Що передувало:
- Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників НАБУ у різних областях України 21 липня.
- Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ.
- В багатьох містах України 22 липня відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- 23 липня люди також вийшли на протести у більшості міст.