Глава МВД прокомментировал протесты: "Мы научились чувствовать, что происходит в стране"
Среда, 23 июля 2025, 20:38
Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал, что протесты против закона №12414, которые состоялись 22 июля, прошли без правонарушений.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на Клименко
Прямая речь: "Имели ли люди право выходить? Да, имели. Правонарушений зафиксировано не было. Все прошло спокойно и мирно. И вы видели реакцию нацполиции. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране".
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Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
- На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- 23 июля люди также вышли на протесты в большинстве городов.