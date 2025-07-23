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Глава МВД прокомментировал протесты: "Мы научились чувствовать, что происходит в стране"

Татьяна ОлейникСреда, 23 июля 2025, 20:38
Глава МВД прокомментировал протесты: Мы научились чувствовать, что происходит в стране
Игорь Клименко. Фото из его Telegram

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал, что протесты против закона №12414, которые состоялись 22 июля, прошли без правонарушений.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Клименко

Прямая речь: "Имели ли люди право выходить? Да, имели. Правонарушений зафиксировано не было. Все прошло спокойно и мирно. И вы видели реакцию нацполиции. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране".

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Предыстория:

  • Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
  • На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • 23 июля люди также вышли на протесты в большинстве городов.

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