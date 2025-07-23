Глава МВД прокомментировал протесты: "Мы научились чувствовать, что происходит в стране"

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал, что протесты против закона №12414, которые состоялись 22 июля, прошли без правонарушений.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на Клименко

Прямая речь: "Имели ли люди право выходить? Да, имели. Правонарушений зафиксировано не было. Все прошло спокойно и мирно. И вы видели реакцию нацполиции. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране".

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