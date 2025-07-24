Одіозна конгресвумен бреше, що протести у Києві – через відмову Зеленського укласти угоду з РФ

Давня прихильниця Дональда Трампа, відома поширенням теорій змов та антиукраїнських заяв конгресвумен США Марджорі Тейлор Грін заявила, що протести у Києві відбуваються нібито через те, що президент Володимир Зеленський відмовляється укласти мирну угоду з Росією.

Джерело: Тейлор Грін у соцмережі Х

скріншот допису Марджорі Тейлор Грін у соцмережі Х

Деталі: У середу конгресвумен поширила відео з акції протесту проти обмеження незалежності НАБУ і САП у Києві.

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При цьому вона додала підпис: "У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Виженіть його з посади! А Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї!".

При цьому вона жодним чином не згадала справжню причину протестів у Києві та інших містах України – ухвалення парламентом і підписання президентом закону №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Станом на 1 годину ночі 24 липня за київським часом під постом Тейлор Грін – більше 78 тисяч лайків (сердечок), однак і 8 тисяч коментарів, багато з яких прямо вказують на її брехню. Втім, конгресвумен не поспішає виправляти дезінформацію. Всього ж її сторінка має аудиторію 4,9 мільйона читачів.

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Передісторія: