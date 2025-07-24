Одиозная конгрессвумен лжет, что протесты в Киеве – из-за отказа Зеленского заключить соглашение с РФ
Давняя сторонница Дональда Трампа, известная распространением теорий заговоров и антиукраинских заявлений конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин заявила, что протесты в Киеве происходят якобы из-за того, что президент Владимир Зеленский отказывается заключить мирное соглашение с Россией.
Источник: Тейлор Грин в соцсети Х
Детали: В среду конгрессвумен распространила видео с акции протеста против ограничения независимости НАБУ и САП в Киеве.
При этом она добавила подпись: "В Киеве вспыхнули массовые протесты против украинского президента Зеленского, поскольку он является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодцы, украинцы! Выгоните его с должности! А Америка должна прекратить финансирование и поставки оружия!".
При этом она никоим образом не упомянула истинную причину протестов в Киеве и других городах Украины – принятие парламентом и подписание президентом закона №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
По состоянию на 1 час ночи 24 июля по киевскому времени под постом Тейлор Грин – более 78 тысяч лайков (сердечек), однако и 8 тысяч комментариев, многие из которых прямо указывают на ее ложь. Впрочем, конгрессвумен не спешит исправлять дезинформацию. Всего же ее страница имеет аудиторию 4,9 миллиона читателей.
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Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
- На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- 23 июля протесты продолжились.