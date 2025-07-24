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У Києві починають збиратись люди на третій день протесту щодо законопроєкту про НАБУ та САП

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 липня 2025, 20:09
У Києві починають збиратись люди на третій день протесту щодо законопроєкту про НАБУ та САП
Фото - УП

Увечері 24 липня в Києві поблизу театру імені Івана Франка почали збиратись люди на третій день протесту щодо закону про НАБУ та САП.

Джерело: кореспонденти "Української правди"

Деталі: Акції у багатьох містах України розпочались ще 22 липня. Серед вимог людей – вето на закон про зменшення повноважень антикорупційних органів – НАБУ та САП. 

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Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП

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