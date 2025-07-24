У Києві починають збиратись люди на третій день протесту щодо законопроєкту про НАБУ та САП
Четвер, 24 липня 2025, 20:09
Увечері 24 липня в Києві поблизу театру імені Івана Франка почали збиратись люди на третій день протесту щодо закону про НАБУ та САП.
Джерело: кореспонденти "Української правди"
Деталі: Акції у багатьох містах України розпочались ще 22 липня. Серед вимог людей – вето на закон про зменшення повноважень антикорупційних органів – НАБУ та САП.
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Що передувало:
- Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників НАБУ у різних областях України 21 липня.
- Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ.
- В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- 23 липня акції продовжилися.