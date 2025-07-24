В Киеве начинают собираться люди на третий день протеста против закона о НАБУ и САП

Вечером 24 июля в Киеве возле театра имени Ивана Франко начали собираться люди на третий день протеста против закона о НАБУ и САП.

Источник: корреспонденты "Украинской правды"

Детали: Акции во многих городах Украины начались еще 22 июля. Среди требований людей – вето на закон об уменьшении полномочий антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

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Фото - УП

Фото - УП

Фото - УП

Фото - УП

Фото - УП

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