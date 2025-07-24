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В Киеве начинают собираться люди на третий день протеста против закона о НАБУ и САП

Татьяна ОлейникЧетверг, 24 июля 2025, 20:09
В Киеве начинают собираться люди на третий день протеста против закона о НАБУ и САП
Фото - УП

Вечером 24 июля в Киеве возле театра имени Ивана Франко начали собираться люди на третий день протеста против закона о НАБУ и САП.

Источник: корреспонденты "Украинской правды"

Детали: Акции во многих городах Украины начались еще 22 июля. Среди требований людей – вето на закон об уменьшении полномочий антикоррупционных органов – НАБУ и САП.

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Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП
 
Фото - УП

Предыстория:

  • Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
  • На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • 23 июля протесты продолжились.

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