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В НАБУ роз'яснили, хто буде проводити поліграф для детективів за новим законопроєктом

Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 20:46
В НАБУ роз'яснили, хто буде проводити поліграф для детективів за новим законопроєктом
ілюстративне фото: НАБУ

В Національному антикорупційному бюро уточнили, що у новому законопроєкті щодо антикорупційних органів перевірку на поліграфі для працівників НАБУ проводити буде не СБУ, а управління внутрішнього контролю бюро. 

Джерело: НАБУ

Дослівно: "У відповідь на запити медіа щодо нібито нових ризиків для незалежності НАБУ у зв’язку з положеннями нового законопроєкту.

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Роз’яснюємо: перевірку на поліграфі пропонується проводити не СБУ, а Управлінню внутрішнього контролю НАБУ.

Законопроєкт, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ".

Деталі: В НАБУ наголосили, що застосування поліграфа в таких випадках – усталена внутрішня практика бюро: "Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності".

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Зокрема, у 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа.

Що було раніше: 24 липня законопроєкт 13533 президента Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт містить положення про те, що "працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ".

Нагадаємо: 

НАБУзаконодавство
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