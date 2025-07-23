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Зеленський пообіцяв закон, який забезпечить "незалежність антикорупційних інституцій"

Євген КізіловСереда, 23 липня 2025, 19:18
Зеленський пообіцяв закон, який забезпечить незалежність антикорупційних інституцій
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський обіцяє внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".

Джерело: відеозвернення Зеленського, яке він транслює в соцмережах

Пряма мова: "Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано.

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Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави".

Деталі: За словами президента, на нещодавній зустрічі з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій і "конкретних кроків", які можуть "зміцнити силу права в Україні".

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Передісторія: 

ЗеленськийзаконодавствоНАБУАнтикорупційна прокуратура
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