В НАБУ разъяснили, кто будет проводить полиграф для детективов по новому законопроекту

В Национальном антикоррупционном бюро уточнили, что в новом законопроекте относительно антикоррупционных органов проверку на полиграфе для работников НАБУ будет проводить не СБУ, а управление внутреннего контроля бюро.

Источник: НАБУ

Дословно: "В ответ на запросы медиа о якобы новых рисках для независимости НАБУ в связи с положениями нового законопроекта. Разъясняем: проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.

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Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ".

Детали: В НАБУ подчеркнули, что применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика бюро: "Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добродетели".

В частности, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа.

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Что было раньше: 24 июля законопроект 13533 президента Владимира Зеленского по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Законопроект содержит положение о том, что "работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".

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Что предшествовало: