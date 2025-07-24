В НАБУ разъяснили, кто будет проводить полиграф для детективов по новому законопроекту
В Национальном антикоррупционном бюро уточнили, что в новом законопроекте относительно антикоррупционных органов проверку на полиграфе для работников НАБУ будет проводить не СБУ, а управление внутреннего контроля бюро.
Источник: НАБУ
Дословно: "В ответ на запросы медиа о якобы новых рисках для независимости НАБУ в связи с положениями нового законопроекта. Разъясняем: проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.
Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ".
Детали: В НАБУ подчеркнули, что применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика бюро: "Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добродетели".
В частности, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа.
Что было раньше: 24 июля законопроект 13533 президента Владимира Зеленского по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.
Законопроект содержит положение о том, что "работники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, в течение шести месяцев будут обязаны пройти полиграф, организованный СБУ".
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Что предшествовало:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".