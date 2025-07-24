У Раді можуть розглянути новий законопроєкт щодо НАБУ і САП наступного тижня – нардеп
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що голосування у Раді щодо невідкладного президентського законопроєкту №13533, який поверне незалежність від генпрокурора антикорупційним органам НАБУ і САП, може відбутися наступного тижня між 29-31 липня.
Джерело: Железняк у Telegram
Пряма мова Железняка: "Голосуванння за законопроєкт про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня.
Дуже ймовірно десь між 29-31 липня. Очевидно, що це має бути одразу і за основу і в цілому. Швидко ж прийняли, тому тепер давайте швидко і відміняти".
Деталі: Нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко додав, що парламентарі прямо зараз вирішують, коли провести позачергове засідання Ради, щоб проголосувати законопроєкт №13533: "Попередньо, позачергове засідання може відбутися вже в цей вівторок".
За графіком наступне пленарне засідання Ради має відбутися аж 19 серпня.
Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Facebook зазначила, що новий законопроєкт дійсно повертає усі скасовані цього тижня гарантії незалежності НАБУ і САП.
За її словами, найважливіше зараз – призначити дату засідання ВРУ найближчим часом і ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому.
Нагадаємо:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- 24 липня законопроєкт 13533 президента Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.