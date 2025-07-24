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У Раді можуть розглянути новий законопроєкт щодо НАБУ і САП наступного тижня – нардеп

Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 21:59
У Раді можуть розглянути новий законопроєкт щодо НАБУ і САП наступного тижня – нардеп
Верховна Рада. Фото - Getty Images

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що голосування у Раді щодо невідкладного президентського законопроєкту №13533, який поверне незалежність від генпрокурора антикорупційним органам НАБУ і САП, може відбутися наступного тижня між 29-31 липня.

Джерело: Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Голосуванння за законопроєкт про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня.

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Дуже ймовірно десь між 29-31 липня. Очевидно, що це має бути одразу і за основу і в цілому. Швидко ж прийняли, тому тепер давайте швидко і відміняти".

Деталі: Нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко додав, що парламентарі прямо зараз вирішують, коли провести позачергове засідання Ради, щоб проголосувати законопроєкт №13533: "Попередньо, позачергове засідання може відбутися вже в цей вівторок".

За графіком наступне пленарне засідання Ради має відбутися аж 19 серпня.

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Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Facebook зазначила, що новий законопроєкт дійсно повертає усі скасовані цього тижня гарантії незалежності НАБУ і САП. 

За її словами, найважливіше зараз – призначити дату засідання ВРУ найближчим часом і ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому. 

Нагадаємо: 

НАБУВерховна Радазаконодавство
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