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В Раде могут рассмотреть новый законопроект по НАБУ и САП на следующей неделе – нардеп

Алена МазуренкоЧетверг, 24 июля 2025, 21:59
В Раде могут рассмотреть новый законопроект по НАБУ и САП на следующей неделе – нардеп
Верховная Рада. Фото - Getty Images

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что голосование в Раде по безотлагательному президентскому законопроекту №13533, который вернет независимость от генпрокурора антикоррупционным органам НАБУ и САП, может состояться на следующей неделе между 29-31 июля.

Источник: Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Голосование за законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП состоится на следующей неделе.

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Очень вероятно где-то между 29-31 июля. Очевидно, что это должно быть сразу за основу и в целом. Быстро приняли, поэтому теперь давайте быстро и отменять".

Детали: Нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко добавил, что парламентарии прямо сейчас решают, когда провести внеочередное заседание Рады, чтобы проголосовать законопроект №13533: "Предварительно внеочередное заседание может состояться уже в этот вторник".

По графику следующее пленарное заседание Рады должно состояться 19 августа.

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Глава комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина в Facebook отметила, что новый законопроект действительно возвращает все отмененные на этой неделе гарантии независимости НАБУ и САП.

По ее словам, самое важное сейчас – назначить дату заседания ВРУ в ближайшее время и принять этот законопроект за основу и в целом.

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Что предшествовало: 

  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • 24 июля законопроект 13533 президента Владимира Зеленского по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

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