В Раде могут рассмотреть новый законопроект по НАБУ и САП на следующей неделе – нардеп

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что голосование в Раде по безотлагательному президентскому законопроекту №13533, который вернет независимость от генпрокурора антикоррупционным органам НАБУ и САП, может состояться на следующей неделе между 29-31 июля.

Источник: Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Голосование за законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП состоится на следующей неделе.

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Очень вероятно где-то между 29-31 июля. Очевидно, что это должно быть сразу за основу и в целом. Быстро приняли, поэтому теперь давайте быстро и отменять".

Детали: Нардеп "Евросолидарности" Алексей Гончаренко добавил, что парламентарии прямо сейчас решают, когда провести внеочередное заседание Рады, чтобы проголосовать законопроект №13533: "Предварительно внеочередное заседание может состояться уже в этот вторник".

По графику следующее пленарное заседание Рады должно состояться 19 августа.

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Глава комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина в Facebook отметила, что новый законопроект действительно возвращает все отмененные на этой неделе гарантии независимости НАБУ и САП.

По ее словам, самое важное сейчас – назначить дату заседания ВРУ в ближайшее время и принять этот законопроект за основу и в целом.

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Что предшествовало: