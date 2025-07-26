Війна РФ проти України: у Туреччині кажуть про потенційний "саміт лідерів"

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час переговорів Росії та України у Стамбулі "було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів у Туреччині".

Джерело: Фідан, цитує турецький медіаресурс NTV

Деталі: За словами Фідана, війна Росії проти України "має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки".

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Пряма мова Фідана: "Не кажучи про гуманітарну трагедію… на міжнародній арені ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до ще більшої війни та розколу. Це складна та дороговартісна війна.

Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї".

Деталі: Фідан зазначив, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі обговорювали, за яких умов можуть зустрітися лідери країн.

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Пряма мова Фідана: "Було досягнуто принципової згоди щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут велика робота покладається на переговорні делегації".

Деталі: За словами Фідана, зважаючи на перебіг переговорів, він бачить "волю до досягнення компромісу".

Пряма мова Фідана: "Якщо так буде продовжуватися, я вважаю, що буде досягнуте тимчасове рішення. У кожного є свій козир, який не розкривають. Ми намагаємося створити сприятливі умови".

Що передувало: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що працюватиме для організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Передісторія: