Війна РФ проти України: у Туреччині кажуть про потенційний "саміт лідерів"
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час переговорів Росії та України у Стамбулі "було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів у Туреччині".
Джерело: Фідан, цитує турецький медіаресурс NTV
Деталі: За словами Фідана, війна Росії проти України "має дуже серйозні регіональні та глобальні наслідки".
Пряма мова Фідана: "Не кажучи про гуманітарну трагедію… на міжнародній арені ми стикаємося із ситуацією, яка може призвести до ще більшої війни та розколу. Це складна та дороговартісна війна.
Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї".
Деталі: Фідан зазначив, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі обговорювали, за яких умов можуть зустрітися лідери країн.
Пряма мова Фідана: "Було досягнуто принципової згоди щодо проведення саміту лідерів у Туреччині. Тут велика робота покладається на переговорні делегації".
Деталі: За словами Фідана, зважаючи на перебіг переговорів, він бачить "волю до досягнення компромісу".
Пряма мова Фідана: "Якщо так буде продовжуватися, я вважаю, що буде досягнуте тимчасове рішення. У кожного є свій козир, який не розкривають. Ми намагаємося створити сприятливі умови".
Що передувало: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що працюватиме для організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.
Передісторія:
- У Стамбулі 23 липня відбулась уже третя зустріч представників України та Росії, спрямована на пошук "мирного врегулювання". Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.
- На брифінгу за підсумками зустрічі позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз заявив, що українська сторона під час зустрічі з російською делегацією у Стамбулі знову запропонувала провести зустріч на рівні лідерів протягом серпня.
- Україна раніше пропонувала провести зустріч Зеленського й Путіна за участю Ердогана і, можливо, Дональда Трампа. Турецька сторона підтримує таку ідею.