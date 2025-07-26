Война РФ против Украины: в Турции говорят о потенциальном "саммите лидеров"
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле "была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции".
Источник: Фидан, цитирует турецкий медиаресурс NTV
Детали: По словам Фидана, война России против Украины "имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия".
Прямая речь Фидана: "Не говоря о гуманитарной трагедии... на международной арене мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к еще большей войне и расколу. Это сложная и дорогостоящая война.
Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия".
Детали: Фидан отметил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле обсуждали, при каких условиях могут встретиться лидеры стран.
Прямая речь Фидана: "Было достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь большая работа возлагается на переговорные делегации".
Детали: По словам Фидана, учитывая ход переговоров, он видит "волю к достижению компромисса".
Прямая речь Фидана: "Если так будет продолжаться, я считаю, что будет достигнуто временное решение. У каждого есть свой козырь, который не раскрывают. Мы пытаемся создать благоприятные условия".
Что предшествовало: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет работать над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.
Предыстория:
- В Стамбуле 23 июля состоялась уже третья встреча представителей Украины и России, направленная на поиск "мирного урегулирования". Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй - 2 июня.
- На брифинге по итогам встречи внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз заявил, что украинская сторона во время встречи с российской делегацией в Стамбуле снова предложила провести встречу на уровне лидеров в течение августа.
- Украина ранее предлагала провести встречу Зеленского и Путина с участием Эрдогана и, возможно, Дональда Трампа. Турецкая сторона поддерживает такую идею.