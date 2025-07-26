Война РФ против Украины: в Турции говорят о потенциальном "саммите лидеров"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что во время переговоров России и Украины в Стамбуле "была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции".

Источник: Фидан, цитирует турецкий медиаресурс NTV

Детали: По словам Фидана, война России против Украины "имеет очень серьезные региональные и глобальные последствия".

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Прямая речь Фидана: "Не говоря о гуманитарной трагедии... на международной арене мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к еще большей войне и расколу. Это сложная и дорогостоящая война.

Война, в которой используется все, кроме ядерного оружия".

Детали: Фидан отметил, что во время третьего раунда переговоров в Стамбуле обсуждали, при каких условиях могут встретиться лидеры стран.

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Прямая речь Фидана: "Было достигнуто принципиальное соглашение о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь большая работа возлагается на переговорные делегации".

Детали: По словам Фидана, учитывая ход переговоров, он видит "волю к достижению компромисса".

Прямая речь Фидана: "Если так будет продолжаться, я считаю, что будет достигнуто временное решение. У каждого есть свой козырь, который не раскрывают. Мы пытаемся создать благоприятные условия".

Что предшествовало: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет работать над организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

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