Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина

Роман ПетренкоСубота, 26 липня 2025, 10:34
Зеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина
фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні удари Росії по Україні та вранці в суботу мав доповідь міністра внутрішніх справ.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина (так президент називає Дніпропетровщину – ред.)...

Реклама:
 

... Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки".

Нагадаємо: У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.

У ніч проти 26 липня російська армія вдарила ракетою і 10 безпілотниками по місту Зміїв на Харківщині.

РЕКЛАМА:

Троє людей поранені внаслідок російської нічної атаки на Шосткинську громаду Сумської області.

Зеленськийракетний ударобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ вдарила 235 повітряними цілями: є влучання 10 ракет та 25 БПЛА
фотоМасована комбінована атака на Дніпро та область: двоє загиблих, 5 постраждалих
DeepState: Сили Оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині
фотоЧетвертий день українці виходять на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
Посли ЄС схвалили урізаний на 1,5 млрд євро через брак реформ 4-й транш Ukraine Facility
Зеленський: "Нам потрібне закінчення війни, воно починається з зустрічі лідерів"
Усі новини...
Зеленський
Зеленський дав виробникам завдання: можливість застосувати 1000 БпЛА-перехоплювачів на добу
Зеленський проситиме ЄС допомогти з виплатами українським військовим
Зеленський: "Нам потрібне закінчення війни, воно починається з зустрічі лідерів"
Останні новини
12:23
Спа-Франкоршамп: історія та найяскравіші моменти легендарної траси Формули-1
12:18
США атакують митами ланцюги постачання Китаю в Азії
12:00
"Помилки коштували життя": у Харкові троє лікарів отримали підозри через смерть ненародженої двійні
11:55
Блюменталь заявив, що підтримка Зеленського залежить від відданості боротьбі з корупцією
11:33
відеоУкраїнські дрони влучили по російському підсанкційному заводу – джерело
11:08
"Криза доткомів 2.0": фондовий ринок США показує ознаки нової бульбашки
10:50
Стармер: Британія визнає Палестинську державу лише у рамках мирної угоди
10:49
футболХарківський "Металіст 1925" гратиме домашні матчі УПЛ на стадіоні в Житомирі
10:34
фотоЗеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина
10:20
Нацполіція розслідує ймовірне завищення цін на ліки у фармсекторі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: