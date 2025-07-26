Зеленський: Росіяни вдарили по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпропетровщина

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні удари Росії по Україні та вранці в суботу мав доповідь міністра внутрішніх справ.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Ранкові доповіді міністра внутрішніх справ України та військових. Вночі росіяни завдали комбінованого удару: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина (так президент називає Дніпропетровщину – ред.)...

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... Точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують. Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки".

Нагадаємо: У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.

У ніч проти 26 липня російська армія вдарила ракетою і 10 безпілотниками по місту Зміїв на Харківщині.

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Троє людей поранені внаслідок російської нічної атаки на Шосткинську громаду Сумської області.