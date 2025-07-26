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Зеленский: Россияне нанесли удар по линии Сумская – Харьковская – Днепропетровская области

Роман ПетренкоСуббота, 26 июля 2025, 10:34
Зеленский: Россияне нанесли удар по линии Сумская – Харьковская – Днепропетровская области
фото: ГСЧС

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары России по Украине и утром в субботу получил доклад министра внутренних дел.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Утренние доклады министра внутренних дел Украины и военных. Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в частности баллистические, дроны. Били по линии Сумщина – Харьковщина – Днепровщина (так президент называет Днепропетровскую область – ред.)...

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... Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия".

Напомним: В ночь на 26 июля российские оккупационные войска совершили массированную комбинированную атаку на Днепр и область, двое погибших.

В ночь на 26 июля российская армия нанесла ракетный удар и 10 беспилотников по городу Змиев Чугуевского района Харьковской области.

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Три человека ранены в результате российской ночной атаки на Шосткинскую громаду Сумской области.

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