У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП
Неділя, 27 липня 2025, 22:00
У центрі Києва біля театру Франка вже шостий день поспіль триває протест проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Закон ухвалив парламент і підписав президент Зеленський.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Хоча 24 липня Зеленський подав до Ради новий законопроєкт, який повертає повноваження антикорупційним органам, протести в містах України тривають.
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Щовечора близько 21:00 люди збираються біля театру: хтось приходить зі своїм плакатом, хтось обирає гасло на місці. На шостий день протестів вимог стало більше – учасники закликають також призначити керівника БЕБ і почати реформу митниці.
Протестувальники сподіваються, що 31 липня депутати підтримають ініціативу Зеленського й ухвалять новий закон.
Що передувало:
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- Співробітники СБУ та ОГП провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників НАБУ у різних областях України 21 липня.
- Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Ввечері 22 липня Зеленський підписав документ.
- В багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.