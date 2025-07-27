Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 22:00
У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП
Фото: Укрінформ

У центрі Києва біля театру Франка вже шостий день поспіль триває протест проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Закон ухвалив парламент і підписав президент Зеленський.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Хоча 24 липня Зеленський подав до Ради новий законопроєкт, який повертає повноваження антикорупційним органам, протести в містах України тривають.

Реклама:
Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ

Щовечора близько 21:00 люди збираються біля театру: хтось приходить зі своїм плакатом, хтось обирає гасло на місці. На шостий день протестів вимог стало більше – учасники закликають також призначити керівника БЕБ і почати реформу митниці.

Фото: Укрінформ
Фото: Укрінформ

Протестувальники сподіваються, що 31 липня депутати підтримають ініціативу Зеленського й ухвалять новий закон.

Що передувало: 

РЕКЛАМА:

НАБУмітингиКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: Україна отримає 33 тисячі ШІ-комплектів для бойових дронів
ВідеоУ Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі
Зеленський і фон дер Ляєн: Новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
ОновленоРосіяни прямим ударом влучили в автобус з цивільними на Сумщині: троє загиблих, 20 постраждалих
Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг
відеоРФ вперше скасувала парад до дня ВМФ, але Путін відвідав Санкт-Петербург
Усі новини...
НАБУ
Зеленський і фон дер Ляєн: Новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
П’ятий день українці вийшли на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
Четвертий день українці виходять на акції протесту проти скандального закону про НАБУ і САП
Останні новини
22:00
У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП
21:56
Українець Кошман став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування
21:45
Німецькі "Зелені" закликали до європейської ініціативи щодо Гази
21:31
В Іспанії знайшли ймовірну синагогу часів Римської імперії: будівлю вважали християнською церквою
21:30
FT: Україна отримає 33 тисячі ШІ-комплектів для бойових дронів
21:19
Латвія не впустила групу чеських комуністів, які поверталися з поїздки в РФ
21:06
ВідеоУ Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі
20:56
Словенський велогонщик Погачар виграв Тур де Франс-2025
20:51
США та ЄС уклали торговельну угоду
20:40
Дещо менше, ніж торік: скільки українців побралися від початку 2025 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: