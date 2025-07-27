У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП

У центрі Києва біля театру Франка вже шостий день поспіль триває протест проти закону, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Закон ухвалив парламент і підписав президент Зеленський.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Хоча 24 липня Зеленський подав до Ради новий законопроєкт, який повертає повноваження антикорупційним органам, протести в містах України тривають.

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Фото: Укрінформ

Щовечора близько 21:00 люди збираються біля театру: хтось приходить зі своїм плакатом, хтось обирає гасло на місці. На шостий день протестів вимог стало більше – учасники закликають також призначити керівника БЕБ і почати реформу митниці.

Фото: Укрінформ

Протестувальники сподіваються, що 31 липня депутати підтримають ініціативу Зеленського й ухвалять новий закон.

Що передувало:

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