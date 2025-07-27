В Киеве шестой день подряд продолжаются акции протеста против закона о НАБУ и САП
Воскресенье, 27 июля 2025, 22:00
В центре Киева у театра имени Франка уже шестой день подряд продолжается протест против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Закон был принят парламентом и подписан президентом Зеленским.
Источник: Укринформ
Детали: Несмотря на то что 24 июля Зеленский подал в Раду новый законопроект, возвращающий антикоррупционным органам их полномочия, протесты в городах Украины продолжаются.
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Каждый вечер около 21:00 люди собираются у театра: кто-то приходит со своим плакатом, кто-то выбирает лозунг на месте. На шестой день протестов список требований вырос - участники также призывают назначить главу БЭБ и начать реформу таможни.
Протестующие надеются, что 31 июля депутаты поддержат инициативу Зеленского и примут новый закон.
Предыстория:
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- Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
- На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.