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В Киеве шестой день подряд продолжаются акции протеста против закона о НАБУ и САП

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 22:00
В Киеве шестой день подряд продолжаются акции протеста против закона о НАБУ и САП
Фото: Укринформ

В центре Киева у театра имени Франка уже шестой день подряд продолжается протест против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Закон был принят парламентом и подписан президентом Зеленским.

Источник: Укринформ

Детали: Несмотря на то что 24 июля Зеленский подал в Раду новый законопроект, возвращающий антикоррупционным органам их полномочия, протесты в городах Украины продолжаются.

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Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Каждый вечер около 21:00 люди собираются у театра: кто-то приходит со своим плакатом, кто-то выбирает лозунг на месте. На шестой день протестов список требований вырос - участники также призывают назначить главу БЭБ и начать реформу таможни.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Протестующие надеются, что 31 июля депутаты поддержат инициативу Зеленского и примут новый закон.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Предыстория:

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  • Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников НАБУ в разных областях Украины 21 июля.
  • На следующий день Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

НАБУмитингиКиев
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