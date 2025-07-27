В Киеве шестой день подряд продолжаются акции протеста против закона о НАБУ и САП

В центре Киева у театра имени Франка уже шестой день подряд продолжается протест против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Закон был принят парламентом и подписан президентом Зеленским.

Источник: Укринформ

Детали: Несмотря на то что 24 июля Зеленский подал в Раду новый законопроект, возвращающий антикоррупционным органам их полномочия, протесты в городах Украины продолжаются.

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Фото: Укринформ

Каждый вечер около 21:00 люди собираются у театра: кто-то приходит со своим плакатом, кто-то выбирает лозунг на месте. На шестой день протестов список требований вырос - участники также призывают назначить главу БЭБ и начать реформу таможни.

Фото: Укринформ

Протестующие надеются, что 31 июля депутаты поддержат инициативу Зеленского и примут новый закон.

Фото: Укринформ

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