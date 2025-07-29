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У день, коли Трамп озвучив Путіну новий дедлайн, Росія убила 22 людини в Україні – Зеленський  

Ірина БалачукВівторок, 29 липня 2025, 11:46
У день, коли Трамп озвучив Путіну новий дедлайн, Росія убила 22 людини в Україні – Зеленський  
Наслідки російського удару по колонії. Фото ДСНС

За добу 28 липня, коли президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для глави Кремля Володимира Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни, російська армія убила 22 мирних мешканців України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в Telegram

Пряма мова Зеленського: "Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села".

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Деталі: Президент додав, що Росія продовжила убивати мирних мешканців і 29 липня.

"О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки", – розповів Зеленський.

Він нагадав, що пізно ввечері 28 липня росіяни завдали ударів по території виправної колонії в Запорізькій області – окупанти убили 17 людей та поранили ще 42.

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"І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії", – підкреслив Зеленський.

Він вкотре закликав світ примусити Росію до миру за допомогою "дуже жорсткого, справді болісного" санкційного тиску. 

Передісторія:

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