В день, когда Трамп озвучил Путину новый дедлайн, Россия убила 22 человека в Украине – Зеленский

За сутки 28 июля, когда президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для главы Кремля Владимира Путина для урегулирования развязанной им войны, российская армия убила 22 мирных жителя Украины.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "На данный момент известно, что за последние сутки, когда все снова почувствовали надежду на прекращение убийств, российская армия убила в Украине 22 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще 85 человек были ранены. Под российскими ударами оказались 73 украинских города и села".

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Детали: Президент добавил, что Россия продолжила убивать мирных жителей и 29 июля.

"В два часа ночи уже сегодня россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское – по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и среди них беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего лишь 23 года", – рассказал Зеленский.

Он напомнил, что поздно вечером 28 июля россияне нанесли удары по территории исправительной колонии в Запорожской области – оккупанты убили 17 человек и ранили еще 42.

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"И это было сделано уже после того, как прозвучала абсолютно четкая позиция Соединенных Штатов, поддержанная миром, что Россия должна закончить эту войну и перейти к дипломатии", – подчеркнул Зеленский.

Он в очередной раз призвал мир принудить Россию к миру с помощью "очень жесткого, действительно болезненного" санкционного давления.

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