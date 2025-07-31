Донька Келлога про обстріл Києва: Це відповідь Путіна на дедлайн Трампа

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, прокоментувала чергову масовану атаку Росії на Київ, зазначивши, що в такий спосіб очільник Кремля Володимир Путін "випробовує рішучість і силу Америки".

Джерело: Моббз у мережі Х

Пряма мова Моббз: "Київ зазнає масованої атаки дронів.

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Не сумнівайтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента (США – ред.) Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися безпорадними".

Що передувало: Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.

Нагадаємо: Раніше Моббз коментувала в червні чергову масовану атаку Росії на українські міста, заявивши, що має "дивне відчуття, ніби Росія не хоче миру".