Дочь Келлога об обстреле Киева: Это ответ Путина на дедлайн Трампа

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала очередную массированную атаку России на Киев, отметив, что таким образом глава Кремля Владимир Путин "испытывает решительность и силу Америки".

Источник: Моббз в сети Х

Прямая речь Моббз: "Киев подвергается массированной атаке дронов.

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Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента (США – ред.) Трампа. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными".

Напомним: Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.