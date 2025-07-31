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Дочь Келлога об обстреле Киева: Это ответ Путина на дедлайн Трампа

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 июля 2025, 01:26
Дочь Келлога об обстреле Киева: Это ответ Путина на дедлайн Трампа
Меган Моббз, фото: Instagram

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала очередную массированную атаку России на Киев, отметив, что таким образом глава Кремля Владимир Путин "испытывает решительность и силу Америки".

Источник: Моббз в сети Х

Прямая речь Моббз: "Киев подвергается массированной атаке дронов.

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Не сомневайтесь, это ответ Путина на дедлайн президента (США – ред.) Трампа. Он испытывает решительность и силу Америки. Мы не должны оказаться беспомощными".

Напомним: Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

СШАбеспилотникиКиевроссийско-украинская война
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