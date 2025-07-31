У ФБР виявили секретні документи щодо зв’язків Трампа і Росії у "мішках для спалювання" – ЗМІ

За даними видання Fox News, директор ФБР Каш Патель знайшов секретні документи щодо розслідування зав’язків президента США Дональда Трампа з Росією у "мішках для спалювання".

Джерело: Fox News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що Патель знайшов у таємній кімнаті кілька "мішків для спалювання", заповнених тисячами документів із грифом "таємно".

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Повідомляється, що серед цих документів був секретний додаток до звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема з розвідданими, які вивчав прокурор.

Дослівно Fox News: "Розсекречування секретного додатку здійснюється у тісній координації з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, Пателем, директором Національної розвідки Тулсі Габбард, генеральним прокурором Пем Бонді та виконуючим обов'язки директора Агентства національної безпеки Вільямом Хартманом.

Розсекречений додаток буде передано голові Судового комітету Сенату Чаку Грасслі, який оприлюднить документ".

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Деталі: Джерела видання повідомили про деякі аспекти змісту секретного додатка, зокрема про те, що розвідувальне співтовариство США мало надійні іноземні джерела, які вказували на те, що ФБР відіграватиме роль у поширенні версії про ймлвірну змову Трампа з Росією, ще до того, як бюро розпочало своє суперечливе розслідування "Crossfire Hurricane".

"Зрештою, оприлюднення секретного додатку додасть більше достовірності твердженню про те, що в уряді США існував скоординований план допомогти кампанії Клінтон розпалити суперечки щодо зв'язків Трампа з Росією" – повідомило Fox News Digital джерело на умовах анонімності.

"Лише через кілька днів після того, як ці розвідувальні дані були зібрані, ФБР запустило операцію "Crossfire Hurricane", – сказало джерело. – Важко уявити, як Бреннан, Клеппер і Комі зможуть це пояснити".

Джерела повідомили Fox News, що Патель та його команда виявили раніше закритий інформаційний центр (SCIF) у штаб-квартирі ФБР.

Видання зазначає, що звернулося за коментарями до попередніх директорів ФБР Крістофера Рея та Джеймса Комі, але поки що не отримало відповідей.

Патель та його співробітники опрацьовують документи, деякі з яких стосуються делікатних розслідувань, зокрема початкового розслідування ФБР щодо зв’язків Трампа та Росії.

Незрозуміло, що саме містять останні документи, але джерела повідомили Fox News, що останній доступ був зроблений за запитом Грасслі.

Грасслі запитував інформацію, пов'язану з розслідуванням справи Дарема. Дарема було призначено після того, як тодішній спеціальний прокурор Роберт Мюллер завершив своє багаторічне розслідування походження розслідування угоди Трампа та Росії, включаючи зловживання розвідувальною спільнотою під час та після виборів 2016 року.

Джерела повідомили Fox News, що команда Грасслі зараз переглядає основну інформацію в рамках своєї слідчої роботи.

Що стосується інших записів, співробітники Пателя працюють над тим, щоб передати їх Конгресу відповідно до запитів на розслідування, поданих комітетами з юрисдикції.

Нагадаємо: Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо закриття кримінальної справи проти обраного президента США Дональда Трампа, звинуваченого в змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Це стало наслідком його перемоги на виборах 2024 року.

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