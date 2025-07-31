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В ФБР обнаружили секретные документы по связям Трампа и России в "мешках для сжигания" – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 31 июля 2025, 02:54
В ФБР обнаружили секретные документы по связям Трампа и России в мешках для сжигания – СМИ
фото: getty images

По данным издания Fox News, директор ФБР Каш Патель нашел секретные документы по расследованию завязок президента США Дональда Трампа с Россией в "мешках для сжигания".

Источник: Fox News со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что Патель нашел в тайной комнате несколько "мешков для сжигания", заполненных тысячами документов с грифом "секретно".

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Сообщается, что среди этих документов было секретное приложение к отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема с разведданными, которые изучал прокурор.

Дословно Fox News: "Рассекречивание секретного приложения осуществляется в тесной координации с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, Пателем, директором Национальной разведки Тулси Габбард, генеральным прокурором Пэм Бонди и исполняющим обязанности директора Агентства национальной безопасности Уильямом Хартманом.

Рассекреченное приложение будет передано главе Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который обнародует документ".

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Детали: Источники издания сообщили о некоторых аспектах содержания секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело надежные иностранные источники, указывающие на то, что ФБР будет играть роль в распространении версии о вероятном заговоре Трампа с Россией, еще до того, как бюро начало свое противоречие.

"В конце концов, обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план помочь кампании Клинтон разжечь споры по связям Трампа с Россией", – сообщил Fox News Digital источник на условиях анонимности.

"Лишь через несколько дней после того, как эти разведывательные данные были собраны, ФБР запустило операцию "Crossfire Hurricane", – сказал источник. – Трудно представить, как Бреннан, Клэппер и Коми смогут это объяснить".

Источники сообщили Fox News, что Патель и его команда обнаружили ранее закрытый информационный центр (SCIF) в штаб-квартире ФБР.

Издание отмечает, что обратилось за комментариями к предыдущим директорам ФБР Кристоферу Рэю и Джеймсу Коми, но пока не получило ответов.

Патель и его сотрудники прорабатывают документы, некоторые из которых касаются деликатных расследований, в частности, начального расследования ФБР по связям Трампа и России.

Непонятно, что именно содержит последние документы, но источники сообщили Fox News, что последний доступ был сделан по запросу Грассли.

Грассли спрашивал информацию, связанную с расследованием дела Дарема, после того, как тогдашний специальный прокурор Роберт Мюллер завершил свое многолетнее расследование происхождения расследования соглашения Трампа и России, включая злоупотребление разведывательным сообществом во время и после выборов 2016 года.

Источники сообщили Fox News, что команда Грассли сейчас пересматривает основную информацию в рамках своей следственной работы.

Что касается других записей, сотрудники Пателя работают над тем, чтобы передать их Конгрессу в соответствии с запросами на расследование, поданными комитетами по юрисдикции.

Напомним: Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на выборах 2024 года.

Предыстория:

  • 25 ноября Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии дела против Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов президента 2020 года.
  • В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца судья по делу Таня Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.
  • Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.
  • Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.
  • Ранее издание The Washington Post сообщало, что Трамп Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов.

СШАТрамп
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