В ФБР обнаружили секретные документы по связям Трампа и России в "мешках для сжигания" – СМИ
По данным издания Fox News, директор ФБР Каш Патель нашел секретные документы по расследованию завязок президента США Дональда Трампа с Россией в "мешках для сжигания".
Источник: Fox News со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что Патель нашел в тайной комнате несколько "мешков для сжигания", заполненных тысячами документов с грифом "секретно".
Сообщается, что среди этих документов было секретное приложение к отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема с разведданными, которые изучал прокурор.
Дословно Fox News: "Рассекречивание секретного приложения осуществляется в тесной координации с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, Пателем, директором Национальной разведки Тулси Габбард, генеральным прокурором Пэм Бонди и исполняющим обязанности директора Агентства национальной безопасности Уильямом Хартманом.
Рассекреченное приложение будет передано главе Судебного комитета Сената Чаку Грассли, который обнародует документ".
Детали: Источники издания сообщили о некоторых аспектах содержания секретного приложения, в частности о том, что разведывательное сообщество США имело надежные иностранные источники, указывающие на то, что ФБР будет играть роль в распространении версии о вероятном заговоре Трампа с Россией, еще до того, как бюро начало свое противоречие.
"В конце концов, обнародование секретного приложения придаст больше достоверности утверждению о том, что в правительстве США существовал скоординированный план помочь кампании Клинтон разжечь споры по связям Трампа с Россией", – сообщил Fox News Digital источник на условиях анонимности.
"Лишь через несколько дней после того, как эти разведывательные данные были собраны, ФБР запустило операцию "Crossfire Hurricane", – сказал источник. – Трудно представить, как Бреннан, Клэппер и Коми смогут это объяснить".
Источники сообщили Fox News, что Патель и его команда обнаружили ранее закрытый информационный центр (SCIF) в штаб-квартире ФБР.
Издание отмечает, что обратилось за комментариями к предыдущим директорам ФБР Кристоферу Рэю и Джеймсу Коми, но пока не получило ответов.
Патель и его сотрудники прорабатывают документы, некоторые из которых касаются деликатных расследований, в частности, начального расследования ФБР по связям Трампа и России.
Непонятно, что именно содержит последние документы, но источники сообщили Fox News, что последний доступ был сделан по запросу Грассли.
Грассли спрашивал информацию, связанную с расследованием дела Дарема, после того, как тогдашний специальный прокурор Роберт Мюллер завершил свое многолетнее расследование происхождения расследования соглашения Трампа и России, включая злоупотребление разведывательным сообществом во время и после выборов 2016 года.
Источники сообщили Fox News, что команда Грассли сейчас пересматривает основную информацию в рамках своей следственной работы.
Что касается других записей, сотрудники Пателя работают над тем, чтобы передать их Конгрессу в соответствии с запросами на расследование, поданными комитетами по юрисдикции.
Напомним: Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на выборах 2024 года.
Предыстория:
- 25 ноября Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии дела против Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов президента 2020 года.
- В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца судья по делу Таня Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.
- Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.
- Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.
- Ранее издание The Washington Post сообщало, что Трамп Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов.