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Законопроєкт Зеленського відновить незалежність антикорупційних органів – НАБУ

Альона Мазуренко Четвер, 24 липня 2025, 19:04
Законопроєкт Зеленського відновить незалежність антикорупційних органів – НАБУ
ілюстративне фото: НАБУ

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що взяли участь у підготовці законопроєкту 13533, який вніс у Раду президент Володимир Зеленський. У відомстві заявили, що цей документ відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Законопроєкт 13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

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НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП".

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

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НАБУЗеленськийзаконодавствоВерховна Рада
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