Законопроєкт Зеленського відновить незалежність антикорупційних органів – НАБУ
Четвер, 24 липня 2025, 19:04
У Національному антикорупційному бюро повідомили, що взяли участь у підготовці законопроєкту 13533, який вніс у Раду президент Володимир Зеленський. У відомстві заявили, що цей документ відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.
Джерело: НАБУ
Дослівно: "Законопроєкт 13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.
Реклама:
НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП".
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій". Згодом 24 липня законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП з’явився на сайті Верховної Ради.