У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби

Через російський обстріл та 11 загиблих у столиці в Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби.

Джерело: КМДА

Міський голова Віталій Кличко: "Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю".

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Деталі: У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

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