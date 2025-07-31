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У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби

Альона Мазуренко Четвер, 31 липня 2025, 17:19
У Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби

Через російський обстріл та 11 загиблих у столиці  в Києві 1 серпня оголосили Днем жалоби.

Джерело: КМДА

Міський голова Віталій Кличко: "Завтрашній день, 1 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю".

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Деталі: У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

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Передісторія:

  • Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами: 11 людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня, ще 135 людей постраждали.
  • У столиці після атаки перекрили рух низкою вулиць.
  • Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, серед постраждалих 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.

Київобстрілракетний удар
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