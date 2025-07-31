Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве 1 августа объявили Днем траура

Алена МазуренкоЧетверг, 31 июля 2025, 17:19

Из-за российских обстрелов и 11 погибших в столице в Киеве 1 августа объявили Днем траура.

Источник: КГГА

Городской голова Виталий Кличко: "Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу".

Реклама:

Детали: В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

1 августа в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Киевобстрелракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновленоВ результате российского удара по Киеву погибли 11 человек
видео, обновленоРоссия атаковала жилой дом в центре Краматорска: есть погибший и 11 пострадавших
Зеленский впервые поговорил с новоизбранным президентом Польши
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения
Все новости...
Киев
В результате российского удара по Киеву погибли 11 человек
Россияне повредили Национальную киностудию имени Довженко в Киеве
В результате атаки РФ на Киев пострадали супруги – журналистка hromadske и декан Киево-Могилянки
Последние новости
17:19
В Киеве 1 августа объявили Днем траура
17:04
фото, обновленоВ результате российского удара по Киеву погибли 11 человек
17:03
опросБолее половины чехов поддерживают прием беженцев из Украины
17:01
В Киеве из-под завалов разрушенного дома спасли двух кошек: один из них потерял зрение и слух
17:00
Работа в Киеве: какие вакансии и зарплаты предлагают
16:38
Еврокомиссия ожидает от Украины скорейшего назначения главы БЭБ
16:35
Аренда самоката через SMS: российский бизнес привыкает к интернет-отключениям
16:31
Зеленский подписал закон об увеличении расходов на оборону более чем на 400 миллиардов
16:30
Закон о факторинге снижает риск мошенничества - НБУ
16:30
Минздрав: В Украине отменено 798 решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам
Все новости...
Реклама:
Реклама: