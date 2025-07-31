В Киеве 1 августа объявили Днем траура
Четверг, 31 июля 2025, 17:19
Из-за российских обстрелов и 11 погибших в столице в Киеве 1 августа объявили Днем траура.
Источник: КГГА
Городской голова Виталий Кличко: "Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу".
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Детали: В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.
Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
1 августа в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.