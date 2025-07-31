Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН через атаку РФ по Києву
Четвер, 31 липня 2025, 23:10
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ по Києву 31 липня. Засідання пройде 1 серпня.
Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Х
Пряма мова: "Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві.
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Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня".
Деталі: Сибіга додає, що Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну і світ має необхідну силу, щоб зупинити його – єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню.
Що передувало:
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- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва.
- Унаслідок атаки загинув шестирічний Матвій Марченко. Він був вихованцем столичного клубу карате. Також відомо, що серед жертв російського ракетного удару у Святошинському районі Києва є патрульна поліцейська Лілія Степанчук.
- Крім того, через удар безпілотниками по Святошинському району Києва зазнали поранень журналістка hromadske Наталія Мазіна та її чоловік Дмитро Мазін. Їхня квартира пошкоджена.
- Кількість жертв унаслідок атаки на Київ в ніч на 31 липня зросла до 16, з них 2 дітей. Також зросла кількість постраждалих - їх уже 159.