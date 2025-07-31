Україна ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН через атаку РФ по Києву

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ по Києву 31 липня. Засідання пройде 1 серпня.

Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі Х

Пряма мова: "Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору Росією, яка призвела до загибелі людей та руйнувань у Києві.

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Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримка миру та безпеки України" відбудеться завтра, 1 серпня".

Деталі: Сибіга додає, що Путін відкидає мирні зусилля та хоче продовжити свою війну і світ має необхідну силу, щоб зупинити його – єдиним тиском та принциповою позицією на користь повного, негайного та безумовного припинення вогню.

Що передувало:

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