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Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки РФ по Киеву

Татьяна ОлейникЧетверг, 31 июля 2025, 23:10
Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки РФ по Киеву
Андрей Сибига. Фото - getty images

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки РФ по Киеву 31 июля. Заседание пройдет 1 августа.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, которая привела к гибели людей и разрушений в Киеве.

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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа".

Детали: Сибига добавляет, что Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну и мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его – единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня.

Что предшествовало:

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  • Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. 
  • Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
  • В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
  • Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.
  • Количество жертв в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 16, из них 2 детей. Также возросло количество пострадавших – их уже 159.

ООН
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