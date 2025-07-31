Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки РФ по Киеву

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки РФ по Киеву 31 июля. Заседание пройдет 1 августа.

Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х

Прямая речь: "Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, которая привела к гибели людей и разрушений в Киеве.

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Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа".

Детали: Сибига добавляет, что Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну и мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его – единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня.

Что предшествовало:

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