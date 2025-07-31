Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки РФ по Киеву
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за массированной атаки РФ по Киеву 31 июля. Заседание пройдет 1 августа.
Источник: министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, которая привела к гибели людей и разрушений в Киеве.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа".
Детали: Сибига добавляет, что Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну и мир имеет необходимую силу, чтобы остановить его – единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня.
Что предшествовало:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами.
- Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева.
- В результате атаки погиб шестилетний Матвей Марченко. Он был воспитанником столичного клуба каратэ. Также известно, что среди жертв российского ракетного удара в Святошинском районе Киева есть патрульная полицейская Лилия Степанчук.
- Кроме того, из-за удара беспилотниками по Святошинскому району Киева получили ранения журналистка hromadske Наталья Мазина и ее муж Дмитрий Мазин. Их квартира повреждена.
- Количество жертв в результате атаки на Киев в ночь на 31 июля возросло до 16, из них 2 детей. Также возросло количество пострадавших – их уже 159.