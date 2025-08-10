Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ

Іван Д'яконовНеділя, 10 серпня 2025, 00:59
Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського до Аляски, де президент Дональд Трамп наступного тижня має зустрітися з правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: NBC News з посиланням на джерела в американському уряді

Деталі: За даними джерел видання, офіційне рішення щодо візиту Зеленського до Аляски ще не підтверджено. Високопосадовці адміністрації Трампа зазначають, що такий сценарій "абсолютно можливий".

Реклама:

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – сказав посадовець.

"Президент (Трамп – ред.) залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив Путін", – сказав високопосадовець Білого дому відповідаючи на питання, чи США офіційно запросили Зеленського до Аляски.

Якщо Зеленський вирушить до Аляски, невідомо, чи він і Путін взагалі перебуватимуть в одній кімнаті, повідомило одне з джерел, ознайомлене з ходом обговорень.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • У п’ятницю, 8 серпня, Трамп оголосив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці. Спочатку Білий дім ставив умовою зустрічі Трампа з російським президентом проведення переговорів Путіна із Зеленським, але пізніше Трамп заявив, що це не є передумовою.
  • Путін не погодився на припинення вогню, після закінчення терміну ультиматуму Трампа, але запропонував загальні рамки угоди для завершення війни, яка дозволила б Росії зберегти за собою контроль над уже окупованими українськими територіями.
  • 8 серпня Трамп сказав, що між Росією та Україною "буде певний обмін територіями інтересах обох сторін".
  • Президент Володимир Зеленський 9 серпня рішуче заявив, що українці "не віддадуть свою землю окупантам".

СШАУкраїнапереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Bild: спецпосланець Трампа міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна щодо перемир’я
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
ВідеоСБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км
Усі новини...
США
Україна і європейці представили США свій план для переговорів із Путіним – WSJ
У РФ спробували применшити роль США в дипломатичному прориві між Єреваном та Баку
Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна
Останні новини
01:57
Лідери Європи закликали Трампа вести переговори з Путіним лише за умови припинення вогню
00:59
Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ
23:33
оновленоЗеленський і Єрмак розповіли про зустріч радників у Британії: Аргументи чують, небезпеки враховують
22:58
Росіяни найбільше атакують на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
22:03
Зеленський: Ми не дамо Росії другу спробу поділу України, бо де друга, там і третя
21:18
ISW: Виведення українських військ із Донеччини дозволить РФ наступати на Харківщину й Дніпропетровщину
21:02
В уряді Румунії обурені повільним розслідуванням вибуху на збройовому заводі
20:29
Голову керівної партії Литви визнали винним у привласненні державних коштів
19:51
"Кладовище найманців Трампа": Іран погрожує США через домовленість Єревана й Баку
19:45
фотоНа Дніпропетровщині росіяни поранили двох людей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: