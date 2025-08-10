Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського до Аляски, де президент Дональд Трамп наступного тижня має зустрітися з правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: NBC News з посиланням на джерела в американському уряді

Деталі: За даними джерел видання, офіційне рішення щодо візиту Зеленського до Аляски ще не підтверджено. Високопосадовці адміністрації Трампа зазначають, що такий сценарій "абсолютно можливий".

Реклама:

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – сказав посадовець.

"Президент (Трамп – ред.) залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив Путін", – сказав високопосадовець Білого дому відповідаючи на питання, чи США офіційно запросили Зеленського до Аляски.

Якщо Зеленський вирушить до Аляски, невідомо, чи він і Путін взагалі перебуватимуть в одній кімнаті, повідомило одне з джерел, ознайомлене з ходом обговорень.

РЕКЛАМА:

Передісторія: