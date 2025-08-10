Білий дім розглядає можливість запросити Зеленського на переговори до Аляски – ЗМІ
Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського до Аляски, де президент Дональд Трамп наступного тижня має зустрітися з правителем Росії Володимиром Путіним.
Джерело: NBC News з посиланням на джерела в американському уряді
Деталі: За даними джерел видання, офіційне рішення щодо візиту Зеленського до Аляски ще не підтверджено. Високопосадовці адміністрації Трампа зазначають, що такий сценарій "абсолютно можливий".
"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – сказав посадовець.
"Президент (Трамп – ред.) залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку просив Путін", – сказав високопосадовець Білого дому відповідаючи на питання, чи США офіційно запросили Зеленського до Аляски.
Якщо Зеленський вирушить до Аляски, невідомо, чи він і Путін взагалі перебуватимуть в одній кімнаті, повідомило одне з джерел, ознайомлене з ходом обговорень.
Передісторія:
- У п’ятницю, 8 серпня, Трамп оголосив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці. Спочатку Білий дім ставив умовою зустрічі Трампа з російським президентом проведення переговорів Путіна із Зеленським, але пізніше Трамп заявив, що це не є передумовою.
- Путін не погодився на припинення вогню, після закінчення терміну ультиматуму Трампа, але запропонував загальні рамки угоди для завершення війни, яка дозволила б Росії зберегти за собою контроль над уже окупованими українськими територіями.
- 8 серпня Трамп сказав, що між Росією та Україною "буде певний обмін територіями інтересах обох сторін".
- Президент Володимир Зеленський 9 серпня рішуче заявив, що українці "не віддадуть свою землю окупантам".