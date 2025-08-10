Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на переговоры на Аляску – СМИ

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Аляску, где президент Дональд Трамп на следующей неделе должен встретиться с правителем России Владимиром Путиным.

Источник: NBC News со ссылкой на источники в американском правительстве

Детали: По данным источников издания, официальное решение о визите Зеленского на Аляску еще не подтверждено. Высокопоставленные чиновники администрации Трампа отмечают, что такой сценарий "абсолютно возможен".

"Все очень надеются, что это произойдет", – сказал чиновник.

"Президент (Трамп – ред.) остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил Путин", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, отвечая на вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску.

Если Зеленский отправится на Аляску, неизвестно, будут ли он и Путин вообще находиться в одной комнате, сообщил один из источников, знакомый с ходом обсуждений.

