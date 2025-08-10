Белый дом рассматривает возможность пригласить Зеленского на переговоры на Аляску – СМИ
Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Аляску, где президент Дональд Трамп на следующей неделе должен встретиться с правителем России Владимиром Путиным.
Источник: NBC News со ссылкой на источники в американском правительстве
Детали: По данным источников издания, официальное решение о визите Зеленского на Аляску еще не подтверждено. Высокопоставленные чиновники администрации Трампа отмечают, что такой сценарий "абсолютно возможен".
"Все очень надеются, что это произойдет", – сказал чиновник.
"Президент (Трамп – ред.) остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи, о которой просил Путин", – сказал высокопоставленный чиновник Белого дома, отвечая на вопрос, официально ли США пригласили Зеленского на Аляску.
Если Зеленский отправится на Аляску, неизвестно, будут ли он и Путин вообще находиться в одной комнате, сообщил один из источников, знакомый с ходом обсуждений.
Предыстория:
- В пятницу, 8 августа, Трамп объявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Изначально Белый дом ставил условием встречи Трампа с российским президентом проведение переговоров Путина с Зеленским, но позже Трамп заявил, что это не является предпосылкой.
- Путин не согласился на прекращение огня после истечения срока ультиматума Трампа, но предложил общие рамки соглашения для завершения войны, которое позволило бы России сохранить за собой контроль над уже оккупированными украинскими территориями.
- 8 августа Трамп сказал, что между Россией и Украиной "будет определенный обмен территориями в интересах обеих сторон".
- Президент Владимир Зеленский 9 августа решительно заявил, что украинцы "не отдадут свою землю оккупантам".