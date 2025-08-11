Усі розділи
Путін продовжує дзвонити всім і хвалитися, що зустрінеться з Трампом

Ірина БалачукПонеділок, 11 серпня 2025, 13:53
Правитель РФ Володимир Путін. Скриншот з відео з Telegram-каналу Кремля

Глава РФ Володимир Путін продовжує проводити телефонні розмови з президентами і прем'єрами деяких країн і розповідати їм про візит представника США Стіва Віткоффа до Москви і про те, що сам він незабаром поїде на Аляску для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Кремль у Telegram

Деталі: Повідомляється, що 11 серпня Путін спілкувався з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном – телефонна розмова нібито відбулася з ініціативи вірменської сторони.

Зазначається, що Пашинян розповів главі Кремля про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Вашингтоні 8 серпня.

"Путін, у свою чергу, розповів про основні підсумки бесіди зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом і про підготовку до зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці", – заявили в Кремлі.

Пресслужба також повідомляє, що на вихідних правитель Росії розмовляв по телефону з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою, президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном і президентом Киргизької Республіки Садиром Жапаровим.

Цим трьом главам держав він також розповів про розмову з Віткоффом і похвалився, що домовився про зустріч з Трампом на Алясці.

Передісторія:

  • 8 серпня правитель Росії Володимир Путін провів телефонні розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентами Узбекистану, Казахстану та самопроголошеним главою Білорусі; з усіма він говорив про США та Україну. 
  • Також 8 серпня Путін провів телефонну розмову з прем′єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої обговорив Україну та двосторонні стосунки.
  • 9 серпня президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на 15 серпня 2025 року зустріч із правителем Росії Володимиром Путіним в американському штаті Аляска.
  • ЗМІ повідомляли, що до цього саміту може приєднатися президент України Володимир Зеленський.

ПутінСШАросійсько-українська війна
