Путин продолжает всем звонить и хвастаться, что встретится с Трампом

Глава РФ Владимир Путин продолжает проводить телефонные разговоры с президентами и премьерами некоторых стран и рассказывать им о визите представителя США Стива Уиткоффа в Москву и о том, что сам он вскоре поедет на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Кремль в Telegram

Детали: Сообщается, что 11 августа Путин общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном – телефонный разговор якобы состоялся по инициативе армянской стороны.

Реклама:

Отмечается, что Пашинян рассказал главе Кремля о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа.

"Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске", – заявили в Кремле.

Пресс-служба также сообщает, что на выходных правитель России разговаривал по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

РЕКЛАМА:

Этим трем главам государств он также рассказал о разговоре с Уиткоффом и похвастал, что договорился о встрече с Трампом на Аляске.

Почему это важно: После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Путин стал нежелательным лицом на многих международных встречах, на которых ранее всегда присутствовала РФ. Его перестали приглашать в Европу, США и другие страны. Главы многих государств не ездили в это время в РФ и даже не говорили с Путиным по телефону. Много стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России. Поэтому с 2022 года Путин ездил только в Беларусь и страны Азии.

Согласно данным открытых источников, после полномасштабного вторжения в Украину Путин побывал в Беларуси (5 раз), Казахстане (4 раза), Китае (2 раза), Туркменистане (2 раза), Кыргызстане (2 раза), Узбекистане (2 раза) и по 1 разу в Таджикистане, Иране, Армении, ОАЭ, Саудовской Аравии, КНДР, Вьетнаме, Азербайджане и Монголии.

В 2025 году у Путина была только 1 заграничная поездка – в Беларусь.

Предыстория: