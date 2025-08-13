Путін і Кім Чен Ин під час телефонної розмови підтвердили свою єдність у війні проти України
Російський правитель Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, під час якої поінформував його про перебіг війни в Україні та подякував за підтримку, напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.
Джерело: Bloomberg, Reuters з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA)
Деталі: Повідомляється, що дзвінок відбувся у вівторок, 12 серпня, і пройшов у "теплій товариській атмосфері". Путін подякував Кіму за підтримку його війни проти України та за "мужність, героїзм і самопожертву" військовослужбовців Корейської народної армії, зокрема у "визволенні" Курської області.
Кім, своєю чергою, запевнив, що "КНДР залишатиметься вірною духу договору про взаємну оборону з Росією", підписаного торік, та "підтримає всі заходи, які російське керівництво здійснюватиме в майбутньому".
KCNA повідомляє, що обидва лідери домовилися надалі зміцнювати партнерство та "бути у тіснішому контакті".
Передісторія:
- У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.
- Тоді обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".
- Під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Північної Кореї в липні 2025 року Кім Чен Ин заявив посланцю Кремля, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії Москви, зокрема щодо війни з Україною.
- Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg раніше заявляв, що Північна Корея постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.