Путін і Кім Чен Ин під час телефонної розмови підтвердили свою єдність у війні проти України

Іван Д'яконовСереда, 13 серпня 2025, 06:44
Кім Чен Ин і Володимир Путін. Фото: Getty Images

Російський правитель Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, під час якої поінформував його про перебіг війни в Україні та подякував за підтримку, напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Джерело: Bloomberg, Reuters з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA)

Деталі: Повідомляється, що дзвінок відбувся у вівторок, 12 серпня, і пройшов у "теплій товариській атмосфері". Путін подякував Кіму за підтримку його війни проти України та за "мужність, героїзм і самопожертву" військовослужбовців Корейської народної армії, зокрема у "визволенні" Курської області. 

Кім, своєю чергою, запевнив, що "КНДР залишатиметься вірною духу договору про взаємну оборону з Росією", підписаного торік, та "підтримає всі заходи, які російське керівництво здійснюватиме в майбутньому".

KCNA повідомляє, що обидва лідери домовилися надалі зміцнювати партнерство та "бути у тіснішому контакті".

Передісторія:

  • У квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.
  • Тоді  обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".
  • Під час візиту міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова до Північної Кореї в липні 2025 року Кім Чен Ин заявив посланцю Кремля, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії Москви, зокрема щодо війни з Україною.
  • Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg раніше заявляв, що Північна Корея постачає до 40% боєприпасів Росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.

