Путін і Кім Чен Ин під час телефонної розмови підтвердили свою єдність у війні проти України

Російський правитель Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, під час якої поінформував його про перебіг війни в Україні та подякував за підтримку, напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Джерело: Bloomberg, Reuters з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA)

Деталі: Повідомляється, що дзвінок відбувся у вівторок, 12 серпня, і пройшов у "теплій товариській атмосфері". Путін подякував Кіму за підтримку його війни проти України та за "мужність, героїзм і самопожертву" військовослужбовців Корейської народної армії, зокрема у "визволенні" Курської області.

Реклама:

Кім, своєю чергою, запевнив, що "КНДР залишатиметься вірною духу договору про взаємну оборону з Росією", підписаного торік, та "підтримає всі заходи, які російське керівництво здійснюватиме в майбутньому".

KCNA повідомляє, що обидва лідери домовилися надалі зміцнювати партнерство та "бути у тіснішому контакті".

Передісторія:

РЕКЛАМА: