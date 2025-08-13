Все разделы
Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 06:44
Путин и Ким Чен Ын во время телефонного разговора подтвердили свое единство в войне против Украины
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Российский правитель Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, во время которого проинформировал его о ходе войны в Украине и поблагодарил за поддержку, накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Источник: Bloomberg, Reuters со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA)

Детали: Сообщается, что звонок состоялся во вторник, 12 августа, и прошел в "теплой дружеской атмосфере". Путин поблагодарил Кима за поддержку его войны против Украины и за "мужество, героизм и самопожертвование" военнослужащих Корейской народной армии, в частности в "освобождении" Курской области.

Ким, в свою очередь, заверил, что "КНДР будет оставаться верной духу договора о взаимной обороне с Россией", подписанного в прошлом году, и "поддержит все меры, которые российское руководство будет осуществлять в будущем".

KCNA сообщает, что оба лидера договорились в дальнейшем укреплять партнерство и "быть в более тесном контакте".

Предыстория:

  • В апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая на тот момент была частично под контролем ВСУ.
  • Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество основано на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".
  • Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею в июле 2025 года Ким Чен Ын заявил посланнику Кремля, что его страна готова "безоговорочно поддерживать" все действия Москвы, в частности в отношении войны с Украиной.
  • Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg ранее заявлял, что Северная Корея поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.

ПутинСеверная КореяКНДРроссийско-украинская война
