Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нацгвардії показали відбиття штурму росіян бригадою "Спартан" на Покровському напрямку

Станіслав ПогоріловСереда, 13 серпня 2025, 08:48
У Нацгвардії показали відбиття штурму росіян бригадою Спартан на Покровському напрямку
ілюстративне фото getty images

Російські загарбники здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади Нацгвардії "Спартан" на Покровському напрямку та були знищені.

Джерело: командувач Нацгвардії Олександр Півненко у Facebook

Деталі: За його словами, аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією.

Реклама:

"Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - зазначив Півненко.

РЕКЛАМА:

Він також повідомив, що за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

Знищено: 3 одиниці бронетехніки; 8 артилерійських систем; 2 міномети; 9 одиниць автомобільної техніки; 2 склади БК.

Що було раніше:

  • Перед цим в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" повідомили, що на Покровському та Добропільскому напрямках невелика група російських військ, близько 10 осіб, змогла пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на мапах аналітичні проєкти.
  • Також повідомлялось, що клька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. У понеділок повідомлялось, що росіяни просуваються малими групами на напрямку Добропілля повз першу лінію українських позицій.
  • Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку.

Нацгвардіяросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Посол України відреагував на інцидент з прапором УПА на концерті Коржа у Варшаві
Авіатроща літака МАУ в Ірані: канадський суд зобов'язав авіакомпанію виплатити компенсацію жертвам
Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі – CNN
Рубіо: Трамп не розглядає зустріч на Алясці як поступку Путіну
Зеленський заявив, що втрати РФ приблизно втричі перевищують українські
Для реалізації операції "Павутина" СБУ створила приховану компанію у Челябінську – Малюк
Усі новини...
Нацгвардія
В НГУ скоротять 200 тилових посад, до закупівель залучатимуть лише офіцерів із бойовим досвідом
Корупція на закупівлі БпЛА: нацгвардійців відсторонили з посад, МВС веде розслідування
Той самий Віталій Марків: Мені в пологовому не надівали піксель замість пелюшки
Останні новини
10:12
Президент Румунії анонсував візит до Києва восени
09:57
РФ скоротила експорт скрапленого газу: водночас відвантаження до Китаю зросли на 44%
09:52
відеоЗнову підкорив нову висоту: Дюплантіс утринадцяте оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
09:47
Ультраправі у Німеччині випередили блок Мерца за популярністю – опитування
09:30
В Україні впав попит на дизельні автівки: найпопулярніші моделі липня
09:23
Російські хакери причетні до масштабного зламу судової системи США — ЗМІ
09:07
Посол України відреагував на інцидент з прапором УПА на концерті Коржа у Варшаві
09:06
відео Окупати обстріляли Чорнобаївку: під завалами будинку загинула жінка
08:48
відеоУ Нацгвардії показали відбиття штурму росіян бригадою "Спартан" на Покровському напрямку
08:39
футболПСЖ – "Тоттенгем": анонс Суперкубку УЄФА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: