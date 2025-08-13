У Нацгвардії показали відбиття штурму росіян бригадою "Спартан" на Покровському напрямку
Російські загарбники здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади Нацгвардії "Спартан" на Покровському напрямку та були знищені.
Джерело: командувач Нацгвардії Олександр Півненко у Facebook
Деталі: За його словами, аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією.
Російські загарбники здійснили чергову невдалу спробу прориву в зоні відповідальності бригади Нацгвардії «Спартан» на Покровському напрямку (відео: командувач НГУ Олександр Півненко) pic.twitter.com/X2A1MV9mdr— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 13, 2025
"Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - зазначив Півненко.
Він також повідомив, що за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.
Знищено: 3 одиниці бронетехніки; 8 артилерійських систем; 2 міномети; 9 одиниць автомобільної техніки; 2 склади БК.
Що було раніше:
- Перед цим в Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" повідомили, що на Покровському та Добропільскому напрямках невелика група російських військ, близько 10 осіб, змогла пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на мапах аналітичні проєкти.
- Також повідомлялось, що клька днів тому 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ. У понеділок повідомлялось, що росіяни просуваються малими групами на напрямку Добропілля повз першу лінію українських позицій.
- Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський виділив додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку.