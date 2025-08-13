У Нацгвардії показали відбиття штурму росіян бригадою "Спартан" на Покровському напрямку

Російські загарбники здійснили чергову спробу прориву в зоні відповідальності бригади Нацгвардії "Спартан" на Покровському напрямку та були знищені.

Джерело: командувач Нацгвардії Олександр Півненко у Facebook

Деталі: За його словами, аеророзвідка зафіксувала переміщення ворожого БТР. По техніці та особовому складу противника наші воїни оперативно відпрацювали дронами та артилерією.

Російські загарбники здійснили чергову невдалу спробу прориву в зоні відповідальності бригади Нацгвардії «Спартан» на Покровському напрямку (відео: командувач НГУ Олександр Півненко) pic.twitter.com/X2A1MV9mdr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 13, 2025

"Внаслідок професійних дій взвод росіян знищено, спробу штурму зірвано", - зазначив Півненко.

Він також повідомив, що за минулу добу по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій противника.

Знищено: 3 одиниці бронетехніки; 8 артилерійських систем; 2 міномети; 9 одиниць автомобільної техніки; 2 склади БК.

