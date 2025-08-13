В Нацгвардии показали отражение штурма россиян бригадой «Спартан» на Покровском направлении

Российские захватчики совершили очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады Нацгвардии "Спартан" на Покровском направлении и были уничтожены.

Источник: командующий Нацгвардии Александр Пивненко в Facebook

Детали: По его словам, аэроразведка зафиксировала перемещение вражеского БТР. По технике и личному составу противника наши воины оперативно отработали дронами и артиллерией.

Реклама:

Російські загарбники здійснили чергову невдалу спробу прориву в зоні відповідальності бригади Нацгвардії «Спартан» на Покровському напрямку (відео: командувач НГУ Олександр Півненко) pic.twitter.com/X2A1MV9mdr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 13, 2025

"В результате профессиональных действий взвод россиян уничтожен, попытка штурма сорвана", — отметил Пивненко.

РЕКЛАМА:

Он также сообщил, что за прошедшие сутки по линии фронта гвардейцы отразили 27 штурмовых действий противника.

Уничтожено: 3 единицы бронетехники; 8 артиллерийских систем; 2 миномета; 9 единиц автомобильной техники; 2 склада БК.

Что предшествовало: