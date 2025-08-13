Все разделы
В Нацгвардии показали отражение штурма россиян бригадой «Спартан» на Покровском направлении

Станислав ПогориловСреда, 13 августа 2025, 08:48
В Нацгвардии показали отражение штурма россиян бригадой «Спартан» на Покровском направлении
иллюстративное фото getty images

Российские захватчики совершили очередную попытку прорыва в зоне ответственности бригады Нацгвардии "Спартан" на Покровском направлении и были уничтожены.

Источник: командующий Нацгвардии Александр Пивненко в Facebook

Детали: По его словам, аэроразведка зафиксировала перемещение вражеского БТР. По технике и личному составу противника наши воины оперативно отработали дронами и артиллерией.

"В результате профессиональных действий взвод россиян уничтожен, попытка штурма сорвана", — отметил Пивненко.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки по линии фронта гвардейцы отразили 27 штурмовых действий противника.

Уничтожено: 3 единицы бронетехники; 8 артиллерийских систем; 2 миномета; 9 единиц автомобильной техники; 2 склада БК.

Что предшествовало:

  • Перед этим в Оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) "Днипро" сообщили, что на Покровском и Добропольском направлениях небольшая группа российских войск, около 10 человек, смогла пройти первую линию обороны украинских военных, но это не означает, что они взяли под контроль ту территорию, которую отобразили на картах аналитические проекты.
  • Также сообщалось, что несколько дней назад 1-й корпус НГУ "Азов" занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск. В понедельник сообщалось, что россияне продвигаются небольшими группами в направлении Доброполья мимо первой линии украинских позиций.
  • Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны на Покровском направлении

Нацгвардияроссийско-украинская война
