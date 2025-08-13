Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру

Анастасія ПроцСереда, 13 серпня 2025, 10:48
ЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру
Фото: Facebook/ ЦПК

Слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня прибули на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру. 

Джерело: Центр протидії корупції 

Дослівно: "Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення "злочину".

Реклама:
 
фото: Instagram/ Віталій Шабунін

Деталі: У ЦПК вважають ці дії політично вмотивованими та наголошують, що вони свідчать про спроби влади тиснути на критиків:

"В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади".

 
фото: Instagram/ Віталій Шабунін

В організації додали, що ДБР так і не оголосило анонсовану раніше підозру щодо автомобіля, і закликали до офіційних вибачень або відставки причетних посадовців.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Шабунін раніше звинуватив Офіс президента Володимира Зеленського в тиску через викривання корупційних схем в оборонці, і попередив, що єдиний спосіб закрити йому рота – "зробити це фізично".
  • У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
  • Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
  • 11 липня ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
  • Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
  • 15 липня Печерський суд Києва обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.
  • Понад пів сотні громадських організацій відреагували на справу проти голови "Центру протидії корупції" і закликали Зеленського, а також керівників ОГП Руслана Кравченка та ДБР Олексія Сухачова припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ.

ДБРЦПКШабунін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру
Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з Трампом і топєвропейцями
Посол України відреагував на інцидент з прапором УПА на концерті Коржа у Варшаві
Авіатроща літака МАУ в Ірані: канадський суд зобов'язав авіакомпанію виплатити компенсацію жертвам
Путін і Трамп зустрінуться на американській військовій базі в Анкориджі – CNN
Рубіо: Трамп не розглядає зустріч на Алясці як поступку Путіну
Усі новини...
ДБР
ДБР – на закиди Сіярто: Ознак насильницької смерті етнічного угорця немає, розслідування триває
Суд визнав винною екскерівницю МСЕК, яка не задекларувала майна на понад 3 млн
ДБР: За останні 8 місяців із СЗЧ на службу повернулися понад 29 тисяч бійців
Останні новини
11:55
футболВперше за 20 років Україна не буде представлена на груповому етапі Ліги чемпіонів
11:54
Британія закликає громадян видаляти файли задля економії води
11:53
Півмільярда євро на закупівлі газу: "Нафтогаз" та ЄБРР підписали угоду
11:38
Зеленський: Немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
11:31
відео Ціна питання $400 тисяч – Малюк розповів, як росіяни хотіли убити Гордона
11:18
відео, оновленоДрони ГУР уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ
11:12
Від початку повномасштабної війни 19 окупантів отримали судові вироки за сексуальне насильство
10:48
фотоЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру
10:44
Ціни на нафту відреагували на завершення літнього періоду пікового попиту на пальне
10:41
відео Роблять пластику "топові хірурги" – Малюк розповів, як убезпечують негласних агентів СБУ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: