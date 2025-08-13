ЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру
Слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня прибули на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру.
Джерело: Центр протидії корупції
Дослівно: "Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення "злочину".
Деталі: У ЦПК вважають ці дії політично вмотивованими та наголошують, що вони свідчать про спроби влади тиснути на критиків:
"В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади".
В організації додали, що ДБР так і не оголосило анонсовану раніше підозру щодо автомобіля, і закликали до офіційних вибачень або відставки причетних посадовців.
Передісторія:
- Шабунін раніше звинуватив Офіс президента Володимира Зеленського в тиску через викривання корупційних схем в оборонці, і попередив, що єдиний спосіб закрити йому рота – "зробити це фізично".
- У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
- Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
- 11 липня ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
- Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
- 15 липня Печерський суд Києва обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.
- Понад пів сотні громадських організацій відреагували на справу проти голови "Центру протидії корупції" і закликали Зеленського, а також керівників ОГП Руслана Кравченка та ДБР Олексія Сухачова припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ.