ЦПК: ДБР приїхало на місце служби Шабуніна на Харківщині, щоб вручити оновлену підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань 13 серпня прибули на місце служби голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна на Харківщині, щоб вручити йому оновлену підозру.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "Деталі поки що невідомі. Чекаємо на прибуття адвокатів для вручення оновленої підозри. Поки зрозуміло, що ДБР не змінює раніше кваліфіковані злочини і не додає нових статей. Змінюють опис обставин вчинення "злочину".

фото: Instagram/ Віталій Шабунін

Деталі: У ЦПК вважають ці дії політично вмотивованими та наголошують, що вони свідчать про спроби влади тиснути на критиків:

"В дусі раннього ФСБ опричники Зеленського намагаються закрити рота всім, хто має сміливість критикувати дії влади".

В організації додали, що ДБР так і не оголосило анонсовану раніше підозру щодо автомобіля, і закликали до офіційних вибачень або відставки причетних посадовців.

Передісторія: