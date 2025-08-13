ЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение
Следователи Государственного бюро расследований 13 августа прибыли на место службы председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить ему обновленное подозрение.
Источник: Центр противодействия коррупции
Дословно: "Детали пока неизвестны. Ждем прибытия адвокатов для вручения обновленного подозрения. Пока понятно, что ГБР не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Меняют описание обстоятельств совершения "преступления".
Детали: В ЦПК считают эти действия политически мотивированными и отмечают, что они свидетельствуют о попытках власти давить на критиков:
"В духе ранней ФСБ опричники Зеленского пытаются заткнуть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти".
В организации добавили, что ГБР так и не объявило ранее анонсированное подозрение в отношении автомобиля, и призвали к официальным извинениям или отставке причастных должностных лиц.
Предыстория:
- Шабунин ранее обвинил Офис президента Владимира Зеленского в давлении из-за разоблачения коррупционных схем в оборонке и предупредил, что единственный способ закрыть ему рот – "сделать это физически".
- В марте 2024 года глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства: за "уклонение от военной службы" и "подделку документов от НАПК".
- Сам Шабунин заявил, что добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны и показал фото военного билета, где указано, что он принял военную присягу 25 февраля 2022 года.
- 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
- Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
- 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
- Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.