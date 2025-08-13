ЦПК: ГБР прибыло на место службы Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить обновленное подозрение

Следователи Государственного бюро расследований 13 августа прибыли на место службы председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в Харьковской области, чтобы вручить ему обновленное подозрение.

Источник: Центр противодействия коррупции

Дословно: "Детали пока неизвестны. Ждем прибытия адвокатов для вручения обновленного подозрения. Пока понятно, что ГБР не меняет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Меняют описание обстоятельств совершения "преступления".

Реклама:

фото: Instagram/ Виталий Шабунин

Детали: В ЦПК считают эти действия политически мотивированными и отмечают, что они свидетельствуют о попытках власти давить на критиков:

"В духе ранней ФСБ опричники Зеленского пытаются заткнуть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти".

РЕКЛАМА:

фото: Instagram/ Виталий Шабунин

В организации добавили, что ГБР так и не объявило ранее анонсированное подозрение в отношении автомобиля, и призвали к официальным извинениям или отставке причастных должностных лиц.

Предыстория: