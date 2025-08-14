Сили оборони уразили завод "Лукойла" у Волгограді: виникли сильні пожежі

В ніч на 14 серпня Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод в РФ, який виробляє пальне для армії держави-агресора.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.

Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються.

Довідково: Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.

Що передувало: Про масовану атаку дронів на Волгоград повідомляли численні російські джерела.

Передісторія: