Сили оборони уразили завод "Лукойла" у Волгограді: виникли сильні пожежі
В ніч на 14 серпня Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод в РФ, який виробляє пальне для армії держави-агресора.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.
Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються.
Довідково: Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щорічно переробляють більше 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики збройних сил Росії.
Що передувало: Про масовану атаку дронів на Волгоград повідомляли численні російські джерела.
Передісторія:
- Завод неодноразово атакували українські БпЛА, зокрема в ніч на 13 серпня місцеві жителі повідомляли про атаку на Красноармійський район Волгограда, в якому розташований НПЗ.
- У ніч на 15 січня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух.
- У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.