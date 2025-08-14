Силы обороны нанесли удар по заводу "Лукойла" в Волгограде: возникли сильные пожары
В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), который обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.
Попадания ударных БПЛА вызвали на заводе сильные пожары.
Подробные последствия огневого поражения уточняются.
Справка: Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.
Что предшествовало: О массированной атаке дронов на Волгоград сообщали многочисленные российские источники.
Предыстория:
- Завод неоднократно атаковали украинские БпЛА, в частности в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ.
- В ночь на 15 января российские СМИ сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв.
- В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.