Силы обороны нанесли удар по заводу "Лукойла" в Волгограде: возникли сильные пожары

В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), который обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.

Попадания ударных БПЛА вызвали на заводе сильные пожары.

Подробные последствия огневого поражения уточняются.

Справка: Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. Здесь ежегодно перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет 5,6% всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо, которые критически важны для логистики вооруженных сил России.

Что предшествовало: О массированной атаке дронов на Волгоград сообщали многочисленные российские источники.

Предыстория: