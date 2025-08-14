Все разделы
ЦПД: Путин повезет Трампу "исторические материалы" об Украине

Александр ШумилинЧетверг, 14 августа 2025, 12:44
ЦПД: Путин повезет Трампу исторические материалы об Украине
Фото: Getty Images

Российский правитель Владимир Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".

Источник: сообщение Центра противодействия дезинформации СНБО

Дословно: "Как стало известно Центру от разведки, российский диктатор Владимир Путин готовит для встречи с президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы".

Речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран. Это как бы должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории".

Детали: В ЦПД подчеркнули, что подобный подход к истории стран недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.

"Большинство современных стран или их частей в прошлом входили в состав других государств. Это касается и нынешней РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и т. д. Впрочем, никакие исторические факты, а тем более псевдоисторические фантазии, не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран", — заявили в Центре.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский и союзники надеются, что главной темой встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет немедленное прекращение огня.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что территориальные вопросы "не будут предметом переговоров" ни с кем, кроме президента Украины Владимира Зеленского.
  • В то же время СМИ сообщали, что "Трамп сказал, что именно Владимир (Зеленский, – ред.) и Владимир (Путин, – ред.) должны обсуждать территории между собой, а не он".

