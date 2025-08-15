Кравченко був процкером у трьох "справах Майдану" щодо стрілянини біля хмельницької СБУ – ОГП 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко здійснював процесуальне керівництво у трьох справах щодо перевищення військовими Служби безпеки України службових повноважень під час обстрілу учасників Революції Гідності 19 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ в Хмельницькій області.

Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди"

Деталі: Наразі прокурори ОГП здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 50 кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні під час Революції Гідності.

Чинний генеральний прокурор Кравченко в 2018-2019 роках здійснював процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях щодо перевищення співробітниками управління СБУ у Хмельницькій області службових повноважень при застосуванні вогнепальної зброї до учасників Революції Гідності 19 лютого 2014 року під стінами Служби безпеки України.

Судове провадження у цих справах досі триває.

Передісторія:

