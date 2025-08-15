Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кравченко був процкером у трьох "справах Майдану" щодо стрілянини біля хмельницької СБУ – ОГП 

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінП'ятниця, 15 серпня 2025, 16:34
Кравченко був процкером у трьох справах Майдану щодо стрілянини біля хмельницької СБУ – ОГП 
Фото з Facebook-сторінки Кравченка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко здійснював процесуальне керівництво у трьох справах щодо перевищення військовими Служби безпеки України службових повноважень під час обстрілу учасників Революції Гідності 19 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ в Хмельницькій області.

Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди"

Деталі: Наразі прокурори ОГП здійснюють процесуальне керівництво  досудовим розслідуванням у 50 кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні під час Революції Гідності. 

Реклама:

Чинний генеральний прокурор Кравченко в 2018-2019 роках здійснював процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях щодо перевищення співробітниками управління СБУ у Хмельницькій області службових повноважень при застосуванні вогнепальної зброї до учасників Революції Гідності 19 лютого 2014 року під стінами Служби безпеки України. 

 

Судове провадження у цих справах досі триває. 

Передісторія: 

РЕКЛАМА:
  • 19 лютого 2014 року під час подій Революції Гідності під стінами хмельницької СБУ сталася стрілянина. Тоді загинуло двоє людей, 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровеччини, десять — травмувались.
  • 20 лютого начальника СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора заарештували та доправили у військову прокуратуру. Він визнав свою провину. Представники військової прокуратури повідомили, що проти нього порушена кримінальна справа.
  • 11 березня 2025 року Хмельницький міськрайонний суд виправдав колишнього очільника обласного управління СБУ Віктора Крайтора та бійця спецпідрозділу "Альфа" у справі про вбивство місцевих активістів Майдану під будівлею СБУ 19 лютого 2014 року.

КравченкоОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски – чекає звіту розвідки
Білий дім повідомив склад переговорної делегації США, що прямує на Аляску
відеоВикрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами
WSJ: Близько 120 тисяч українців у США ризикують депортацією через завершення дії захисту
інфографікаСоціологи з'ясували рівень довіри до прем'єрки Свириденко
ССО уразили Сизранський НПЗ у РФ і пункт управління на тимчасово окупованій Донеччині
Усі новини...
Кравченко
Кравченко: Я не просив збільшувати повноваження генпрокурора, дізнався про це з Телеграму
Кравченко про побиття працівників НАБУ під час обшуків: Відкрито кримінальне провадження
Українці вважають СРСР і Німеччину винними у Другій світовій війни
Останні новини
16:57
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ: загинули 2 правоохоронців
16:51
Volkswagen вводить підписку на додаткові кінські сили для електромобілів
16:51
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району: виникла пожежа, є поранений
16:43
Трамп і Путін зустрінуться в Алясці: світові ринки завмерли біля рекордів
16:42
В Угорщині поцупили запчастини з МіГ-29 на території військового аеропорту
16:41
АРМА шукає управителя для будинку і квартир Медведчука
16:41
"Велика приватизація" перевищує фіндопомогу деяких європарнтерів
16:34
Кравченко був процкером у трьох "справах Майдану" щодо стрілянини біля хмельницької СБУ – ОГП 
16:30
Британську Королівську оперу закликають скасувати виступи путіністки Нетребко
16:25
більярдВілсона можна було дотискати: Юліан Бойко – про солідний виступ на Saudi Arabia Masters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: