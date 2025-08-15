Кравченко був процкером у трьох "справах Майдану" щодо стрілянини біля хмельницької СБУ – ОГП
Генеральний прокурор Руслан Кравченко здійснював процесуальне керівництво у трьох справах щодо перевищення військовими Служби безпеки України службових повноважень під час обстрілу учасників Революції Гідності 19 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ в Хмельницькій області.
Джерело: відповідь Офісу генерального прокурора на запит "Української правди"
Деталі: Наразі прокурори ОГП здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 50 кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні під час Революції Гідності.
Чинний генеральний прокурор Кравченко в 2018-2019 роках здійснював процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях щодо перевищення співробітниками управління СБУ у Хмельницькій області службових повноважень при застосуванні вогнепальної зброї до учасників Революції Гідності 19 лютого 2014 року під стінами Служби безпеки України.
Судове провадження у цих справах досі триває.
Передісторія:
- 19 лютого 2014 року під час подій Революції Гідності під стінами хмельницької СБУ сталася стрілянина. Тоді загинуло двоє людей, 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровеччини, десять — травмувались.
- 20 лютого начальника СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора заарештували та доправили у військову прокуратуру. Він визнав свою провину. Представники військової прокуратури повідомили, що проти нього порушена кримінальна справа.
- 11 березня 2025 року Хмельницький міськрайонний суд виправдав колишнього очільника обласного управління СБУ Віктора Крайтора та бійця спецпідрозділу "Альфа" у справі про вбивство місцевих активістів Майдану під будівлею СБУ 19 лютого 2014 року.