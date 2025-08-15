Все разделы
Кравченко был процкером в трех "делах Майдана" о стрельбе возле хмельницкой СБУ – ОГП

Ангелина Страшкулич, Александр ШумилинПятница, 15 августа 2025, 16:34
Фото с Facebook-страницы Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко осуществлял процессуальное руководство в трех делах о превышении военными Службы безопасности Украины служебных полномочий во время обстрела участников Революции Достоинства 19 февраля 2014 года возле здания управления СБУ в Хмельницкой области.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды"

Детали: В настоящее время прокуроры ОГП осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 50 уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Действующий генеральный прокурор Кравченко в 2018-2019 годах осуществлял процессуальное руководство в трех уголовных производствах по превышению сотрудниками управления СБУ в Хмельницкой области служебных полномочий при применении огнестрельного оружия к участникам Революции Достоинства 19 февраля 2014 года под стенами Службы безопасности Украины.

 

Судебное разбирательство по этим делам продолжается до сих пор.

Предыстория:

  • 19 февраля 2014 года во время событий Революции Достоинства под стенами хмельницкой СБУ произошла стрельба. Тогда погибли два человека, 72-летняя хмельничанка Людмила Шеремет и 21-летний Дмитрий Пагор из Чемеровеччины, десять — получили травмы.
  • 20 февраля начальник СБУ Хмельницкой области Виктор Крайтор был арестован и доставлен в военную прокуратуру. Он признал свою вину. Представители военной прокуратуры сообщили, что против него возбуждено уголовное дело.
  • 11 марта 2025 года Хмельницкий горрайонный суд оправдал бывшего главу областного управления СБУ Виктора Крайтора и бойца спецподразделения "Альфа" по делу об убийстве местных активистов Майдана под зданием СБУ 19 февраля 2014 года.

КравченкоОфис генпрокурора
