Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці тривають мітинги на підтримку України

Ольга Глущенко Субота, 16 серпня 2025, 00:48
фото: Суспільне

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці місті не вщухають мітинги на підтримку України.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: За даними видання, учасники акцій тримають українські прапори та плакати із закликами до припинення війни.

На мітинг вийшли близько сотні американців. Вони скандують гасла на підтримку українського народу.

 
фото: Суспільне
 
фото: Суспільне

Також засуджують дії Дональда Трампа, який приймає на території США воєнного злочинця Путіна, при цьому не запросив президента України Володимира Зеленського.

Більшість мітингувальників загорнуті в синьо-жовті прапори або тримають українську символіку. Учасники наголошують, що нинішні події на Алясці підривають демократичні цінності, які завжди були важливими для Сполучених Штатів.

фото: Суспільне

В Анкориджі проживає близько тисячі українців, які переїхали сюди після початку повномасштабного вторгнення. До них на акції долучилися й американці, які заявляють, що Аляска ніколи більше не повинна стати російською.

Що передувало:

Читайте такожЗустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним

ТрампПутінпереговориросійсько-українська війна
