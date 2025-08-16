Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці тривають мітинги на підтримку України
Під час зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці місті не вщухають мітинги на підтримку України.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: За даними видання, учасники акцій тримають українські прапори та плакати із закликами до припинення війни.
На мітинг вийшли близько сотні американців. Вони скандують гасла на підтримку українського народу.
Також засуджують дії Дональда Трампа, який приймає на території США воєнного злочинця Путіна, при цьому не запросив президента України Володимира Зеленського.
Більшість мітингувальників загорнуті в синьо-жовті прапори або тримають українську символіку. Учасники наголошують, що нинішні події на Алясці підривають демократичні цінності, які завжди були важливими для Сполучених Штатів.
В Анкориджі проживає близько тисячі українців, які переїхали сюди після початку повномасштабного вторгнення. До них на акції долучилися й американці, які заявляють, що Аляска ніколи більше не повинна стати російською.
Що передувало:
- На борту президентського літака Трамп спілкувався зі ЗМІ та сказав, зокрема, що не буде говорити про територіальні питання "від імені України" і що допускає надання певних гарантій Україні разом з Європою, але не у рамках НАТО.
- Також під час перельоту відбулась перша розмова Трампа із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.
- NBC News з посиланням на обізнаного представника Білого дому повідомила, що на зустрічі Трампа і Путіна також будуть присутні їхні радники.
