Во время встречи Трампа и Путина на Аляске продолжаются митинги в поддержку Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 августа 2025, 00:48
Во время встречи Трампа и Путина на Аляске продолжаются митинги в поддержку Украины
фото: Суспільне

Во время встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске не утихают митинги в поддержку Украины.

Источник: общественное вещание "Суспільне"

Детали: По данным издания, участники акций держат украинские флаги и плакаты с призывами к прекращению войны.

На митинг вышли около сотни американцев. Они скандируют лозунги в поддержку украинского народа.

 
фото: Суспільне
 
фото: Суспільне

Также осуждают действия Дональда Трампа, который принимает на территории США военного преступника Путина, при этом не пригласив президента Украины Владимира Зеленского.

 
фото: Суспільне

Большинство митингующих завернуты в сине-желтые флаги или держат украинскую символику. Участники отмечают, что нынешние события на Аляске подрывают демократические ценности, которые всегда были важны для Соединенных Штатов.

Что предшествовало:

Читайте также: Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным

ТрампПутинпереговорыроссийско-украинская война
