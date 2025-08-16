Во время встречи Трампа и Путина на Аляске продолжаются митинги в поддержку Украины
Во время встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске не утихают митинги в поддержку Украины.
Источник: общественное вещание "Суспільне"
Детали: По данным издания, участники акций держат украинские флаги и плакаты с призывами к прекращению войны.
На митинг вышли около сотни американцев. Они скандируют лозунги в поддержку украинского народа.
Также осуждают действия Дональда Трампа, который принимает на территории США военного преступника Путина, при этом не пригласив президента Украины Владимира Зеленского.
Большинство митингующих завернуты в сине-желтые флаги или держат украинскую символику. Участники отмечают, что нынешние события на Аляске подрывают демократические ценности, которые всегда были важны для Соединенных Штатов.
Что предшествовало:
- На борту президентского самолета Трамп общался со СМИ и сказал, в частности, что не будет говорить о территориальных вопросах "от имени Украины" и что допускает предоставление определенных гарантий Украине вместе с Европой, но не в рамках НАТО.
- Также во время перелета состоялся первый разговор Трампа с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
-
Вещатель NBC News со ссылкой на осведомленного представителя Белого дома сообщил, что на встрече Трампа и Путина также будут присутствовать их советники.
