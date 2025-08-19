Усі розділи
У Росії заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Волгограді

Ольга Глущенко Вівторок, 19 серпня 2025, 04:44
У Росії заявили про атаку безпілотників на НПЗ у Волгограді
фото: astra

За даними російських пабліків, ЗМІ та офіційних осіб РФ, у ніч проти 19 серпня безпілотники атакували НПЗ у Волгограді.

Джерело: російські пабліки, росЗМІ, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров

Деталі: Телеграм-канали писали, що, за даними місцевих жителів, вночі 19 серпня над Волгоградом пролунало близько 10 вибухів.

Також нібито було видно спалахи та пожежі. У той же час аеродром Волгограда призупиняв роботу.

Пізніше Бочаров заявив, що нібито на півдні міста "внаслідок падіння уламків БПЛА виникло загорання покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні № 16 та на території НПЗ".

Що передувало: В ніч проти 14 серпня Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод в РФ, який виробляє пальне для армії держави-агресора.

Передісторія:

  • Завод неодноразово атакували українські БпЛА, зокрема в ніч на 13 серпня місцеві жителі повідомляли про атаку на Красноармійський район Волгограда, в якому розташований НПЗ.
  • У ніч на 15 січня російські ЗМІ повідомляли про пожежу на нафтопереробному заводі "Лукойла", загорянню передував вибух.
  • У 2024 році НПЗ у Волгограді двічі атакували українські безпілотники. Це було 3 лютого і 11 травня.  

