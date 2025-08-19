В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Волгограде
По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.
Источник: российские паблики, росСМИ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Детали: Телеграмм-каналы писали, что, по данным местных жителей, ночью 19 августа над Волгоградом раздалось около 10 взрывов.
Также якобы были видны вспышки и пожары. В то же время аэродром Волгограда приостанавливал работу.
Позже Бочаров заявил, что якобы на юге города "в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ".
Что предшествовало: В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.
Предыстория:
- Завод неоднократно атаковали украинские БпЛА, в частности в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ.
- В ночь на 15 января российские СМИ сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв.
- В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.