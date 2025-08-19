Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Волгограде

Ольга ГлущенкоВторник, 19 августа 2025, 04:44
В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Волгограде
фото: astra

По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.

Источник: российские паблики, росСМИ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Детали: Телеграмм-каналы писали, что, по данным местных жителей, ночью 19 августа над Волгоградом раздалось около 10 взрывов.

Реклама:

Также якобы были видны вспышки и пожары. В то же время аэродром Волгограда приостанавливал работу.

Позже Бочаров заявил, что якобы на юге города "в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ".

Что предшествовало: В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • Завод неоднократно атаковали украинские БпЛА, в частности в ночь на 13 августа местные жители сообщали об атаке на Красноармейский район Волгограда, в котором расположен НПЗ.
  • В ночь на 15 января российские СМИ сообщали о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", возгоранию предшествовал взрыв.
  • В 2024 году НПЗ в Волгограде дважды атаковали украинские беспилотники. Это было 3 февраля и 11 мая.

беспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
Трамп заявил, что начал подготовку встречи Зеленского и Путина
Трамп рассказал о потенциальном обмене пленными и "значительном шаге", который сделал Путин
"Мы обеспечим, чтобы это работало": Трамп о возможных гарантиях безопасности для Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Все новости...
беспилотники
В Сумской области российский БпЛА попал в дом, предварительно есть пострадавшие – ОВА
Нефтепровод "Дружба" отдыхает – Мадяр
Число пострадавших от атаки РФ по Харькову возросло до 23, 7 погибших, среди них двое детей
Последние новости
05:50
Зеленский: Трамп пообещал помогать в возвращении детей и обмене пленными всех на всех
04:44
фотоВ России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Волгограде
03:50
Зеленский рассказал о будущих ролях государств-миротворцев
03:36
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
03:26
В Сумской области российский БпЛА попал в дом, предварительно есть пострадавшие – ОВА
02:52
ОбновленоРоссийские Ту-95МС запускали крылатые ракеты – Воздушные силы
02:50
Гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали запроса в США и Европу
02:35
Зеленский: Вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным
02:22
Зеленский подтвердил, что проходит подготовка его встречи с Путиным
01:30
Путин и Трамп в телефонном разговоре поддержали прямые переговоры между РФ и Украиной
Все новости...
Реклама:
Реклама: