В России заявили об атаке беспилотников на НПЗ в Волгограде

По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.

Источник: российские паблики, росСМИ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Детали: Телеграмм-каналы писали, что, по данным местных жителей, ночью 19 августа над Волгоградом раздалось около 10 взрывов.

Также якобы были видны вспышки и пожары. В то же время аэродром Волгограда приостанавливал работу.

Позже Бочаров заявил, что якобы на юге города "в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ".

Что предшествовало: В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.

Предыстория: