Лавров заявив, що РФ не відмовляється ні від двостороннього, ні від тристороннього формату роботи
Росія не відмовляється від жодних форматів роботи з врегулювання її війни проти України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Джерело: російські пропагандистські агентства "РИА Новости" та "Інтерфакс" з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу "Росія 24"
Пряма мова Лаврова: "Ми не відмовляємося від жодних форм роботи – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент про це неодноразово говорив".
Деталі: При цьому він додав, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати "максимально ретельно".
"Головне, щоб будь-які формати: один плюс один, один плюс два, багатосторонні формати, яких теж чимало, в тому числі в рамках Організації Об'єднаних Націй, – щоб всі ці формати включалися... заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти. Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати", – заявив Лавров.
При цьому глава МЗС РФ додав, що "без поваги до безпеки Росії і в повній мірі до прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні 18 серпня заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ.
- Зеленський підтвердив, що відбувається підготовка спочатку до його зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним, а згодом – і тристоронньої зустрічі за участі президента США Дональда Трампа.
- Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.
- Агентство Reuters писало, що в американській адміністрації вважають, що зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.