Лавров заявив, що РФ не відмовляється ні від двостороннього, ні від тристороннього формату роботи

Росія не відмовляється від жодних форматів роботи з врегулювання її війни проти України – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Джерело: російські пропагандистські агентства "РИА Новости" та "Інтерфакс" з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу "Росія 24"

Пряма мова Лаврова: "Ми не відмовляємося від жодних форм роботи – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент про це неодноразово говорив".

Деталі: При цьому він додав, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати "максимально ретельно".

"Головне, щоб будь-які формати: один плюс один, один плюс два, багатосторонні формати, яких теж чимало, в тому числі в рамках Організації Об'єднаних Націй, – щоб всі ці формати включалися... заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти. Ось такий серйозний підхід ми завжди будемо підтримувати", – заявив Лавров.

При цьому глава МЗС РФ додав, що "без поваги до безпеки Росії і в повній мірі до прав росіян в Україні ні про які довгострокові домовленості йтися не може".

